Российские продажи дизельных автомобилей сократились на 20%

В позапрошлом году на дизельные легковушки приходилось 8,5% от общего объема рынка, теперь же их доля сократилась до 7,5%. Сегмент премиальных автомобилей по-прежнему чувствует себя уверено и даже понемногу наращивает продажи. О массовом такого, увы, не скажешь.

Так, по данным агентства «Автостат», компания BMW — лидер по реализации «дизелей» в России — «пристроила» усилиями дилеров 30 400 автомобилей, что на 2% больше, чем годом ранее. А Mercedes-Benz, занимающий вторую строчку рейтинга — 14 500 машин (+3%).

Третьей стала Toyota, недосчитавшаяся 38% реализованных «дизелей». В пользу автомобилей этой японской марки в прошлом году сделали выбор 13 700 россиян. Неважно идут дела у Volkswagen и Renault, замыкающих ТОП-5: первые потеряли 21%, вторые — 25%. Вольфсбургцы продали 8600 автомобилей на солярке, а французы — 6400.