Subaru приступает к производству настоящих внедорожников

Известно, что первой ласточкой будущего семейства «бездорожников» станет универсал Subaru Outback, который претерпит целый каскад доработок. Причем, как внешних, так и по части техники.

Подробностей, правда, пока не так много. Известно лишь, что автомобиль получит неприличный для легковушки клиренс, а вместе с ним и специальные колеса, вероятно, обернутые в оффроудные покрышки.

Вслед за «Аутбэком» японцы представят супервнедорожный Subaru Forester. Как сообщают наши коллеги из Automotive News, машина обзаведется рядом серьезных доработок, ориентированных для эксплуатации в жестких условиях вне асфальта.

Любопытно будет познакомиться с новинками, не так ли?