КамАЗ начал выпуск сразу трех новых грузовиков

Так, ближайшей новинкой станет КамАЗ-65659 — это представитель свежего поколения К5, но — с колесной формулой 6х2. Эту модификацию отличает дополнительная подъемная ось, наличие которой позволило довести полную массу автомобиля до 26 тонн.

Тягач оснащается рядным 6-цилиндровым двигателем КамАЗ модели 910 («Евро-5») мощностью 450 л. с., автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon, ведущим гипоидным мостом Daimler и самой просторной кабиной из гаммы.

Пробная сборка автомобилей КамАЗ-65659 состоялась аккурат под занавес прошлого года, так что первая партия грузовиков уже передана в тестовую эксплуатацию. Серийное производство стартовало только сейчас, а старт продаж намечен на март.

Также КамАЗ выведет на рынок самосвалы 8х4 и 6х6 полной массой 50 т и 41 т, соответственно. На них планируется водрузить кузова объемом от 16 до 25 кубометров. Сейчас заканчивается сборка пробной партии, а первые продажи намечены на июль.

И продолжая тему комтранса. В полку отечественных грузовиков прибыло: в Нижнем Новгороде стартовал серийный выпуск среднетоннажной модели «Валдай Next». Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в модельном ряду марки ГАЗ новинка займет нишу между «тяжелой» версией «Газели Next» и стандартным «Газоном Next».