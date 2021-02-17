Автомобили Peugeot и Citroen становятся еще более российскими

Как известно, некоторое время назад марка Peugeot наладила местную сборку фургончиков Partner второго поколения. А чтобы сделать новинку еще привлекательнее для перевозчиков, к «Партнеру» решено приладить двигатель российского производства: это дизельный 1.6 серии DV6 отдачей 95 л. с. (216 Нм).

Этот мотор вдобавок устанавливается на базовые модификации близнецов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Отечественный движок позволит если не понизить, то, как минимум, сохранить стоимость всех этих моделей. То есть одним махом французам удастся укрепить позиции сразу на нескольких фронтах битвы за потребителя.

О самом двигателе можно сказать следующее: это крепкий турбодизель, известный своей неприхотливостью и надежностью. Любопытно, что его можно повтречать не только на французских автомобилях, но и на технике марок Mazda, Volvo и Ford.

И продолжая тему коммерческого транспорта. есь прошлый год марка КамАЗ потратила на то, чтобы поставить на конвейер новое поколение своих грузовиков — модель 54901. Пока это были лишь двухосные тягачи 4х2. Но теперь, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», гамма большегрузов прирастет новыми версиями.