Mercedes-Benz готовит наследника очень «злого» внедорожника G 500 4×4²

Для тех, кто забыл, напомним: самый первый Mercedes-Benz G 500 4×4², помимо упомянутых портальных мостов, отличался расширенной колеей, 22-дюймовыми колесами и двумя амортизаторами на каждом колесе (одним обычным и одним адаптивным. За доплату предлагались внедорожные шины внешним диаметром 37 дюймов.

Очевидно, что преемник этой суперверсии будет устроен не менее круто. Правда, спереди исчезнет жесткая балка моста, вместо которой появится оригинальная независимая система — это можно разглядеть по снимкам, которые опубликовали наши коллеги из издания Autoevolution. Все остальные подробности мы, очевидно, узнаем после премьеры.

И еще одно событие из жизни «трехлучевой звезды». Владельцам более 1,3 млн автомобилей Mercedes-Benz рекомендуется посетить сервисный центр для устранения неполадок, связанных с работой системы вызова экстренных служб. Как выяснилось, после аварии функция SOS премиальных машин вызывает спасателей отнюдь не к месту ДТП.