Почему с 1 марта автовладельцы массово не смогут пройти техосмотр

Итогом многолетнего разгильдяйства станет серьезная реформа всей системы техосмотра — так, с 1 марта в России будут введены новые правила диагностики авто. Более того, с приходом календарной весны МВД получит право аннулировать диагностические карты автомобилей, которые были выданы без проведения самого осмотра. Соответственно, операторов, которые продолжат торговать липовыми документами, хотят штрафовать на внушительные суммы — от 100 до 300 тысяч рублей.
Водителей, не прошедших техосмотр вовремя, тоже ждет штраф, только куда более скромный — 2000 рублей. Его начнут применять не раньше 2022 года, чтобы автомобилисты привыкли получать, а не покупать диагностические карты.
Проверять факт проведения процедуры представители МВД предлагают при помощи современных технологий: машину на пункте техосмотра будут фотографировать дважды — до и после проведения диагностики, притом снимки должны сопровождаться координатами места, где машина находилась во время процедуры.
Первые же эксперименты показали вполне ожидаемое: в местах плотной застройки координаты определяются, мягко говоря, ошибочно. И с этим надо что-то делать. Разумная мысль — увеличить допустимую погрешность — пришла в Министерство транспорта слишком поздно. Да, представители ведомства уже заявили, что требования к фотосъемке надо бы поменять, но конкретные шаги до сих пор не сделаны.
И это — за две недели до старта реформы! Страховщики, которым сейчас отдана на откуп система техосмотра, уверены, что никто ничего не успеет. С их стороны поступило предложение полностью «отвязать» диагностические карты от полисов автогражданки при оформлении договора ОСАГО. Точнее, ввести мораторий от 6 месяцев до 1 года на продажу полисов «автогражданки» в обязательной связке с данными о прохождении ТО.
Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс уже анонсировал всеобщий коллапс. Он может и должен случиться, как минимум потому, что операторы техосмотра, на которых навесили новые требования, не готовы работать по старым тарифам 2012 года — им это просто невыгодно.
Притом часть игроков успела «тихой сапой» покинуть рынок. В реестре сейчас числится около 5000 станций, но половина — порядка 2500 — даже не ответила на запрос РСА, готовы ли они продолжит работу по свежим требованиям!
По идее ФАС обязана как можно скорее подготовить новую методику по тарифам. Вот только на дворе — уже середина февраля, а представитель «антимонопольщиков» лишь обещает выставить проект. И когда выставит, нас, автомобилистов, будут ждать совсем другие ценники на диагностические карты…
В ГИБДД тоже разделяют пессимизм страховщиков. Там даже провели закрытое совещание, итогом которого стали вполне ожидаемые выводы: как минимум, в 15 регионах страны система техосмотра полностью рухнет, как только наступит 1 марта. А все потому, что пункты ТО просто позакрываются, и обслуживать народ будет некому.
Так, если реформа не будет отложена, с серьезными проблемами столкнутся автомобилисты из Москвы, Подмосковья, Бурятии, Башкирии, Крыма, Мордовии, Приморского и Камчатского краев, Ингушетии, Иркутской, Калужской, Новосибирской, Сахалинской, Иркутской и Ростовской областей. А может, и многие другие…
Кстати, в новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» МВД прописало свыше 80 требований к безопасности машины при прохождении пресловутого ТО. Автовладельцы не смогут пройти процедуру, если у «железного коня» подтекает тормозная жидкость, не работает стояночный тормоз и люфтит руль.
В общем, реформу-то придумали, а как ее реализовать — не знают. На этом фоне тот факт, что новая редакция закона '«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» содержит более 80 требований к самому транспорту, не имеет никакого значения. Какой смысл обсуждать то, что, может быть, еще не смогут запустить?