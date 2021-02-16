Почему с 1 марта автовладельцы массово не смогут пройти техосмотр

Итогом многолетнего разгильдяйства станет серьезная реформа всей системы техосмотра — так, с 1 марта в России будут введены новые правила диагностики авто. Более того, с приходом календарной весны МВД получит право аннулировать диагностические карты автомобилей, которые были выданы без проведения самого осмотра. Соответственно, операторов, которые продолжат торговать липовыми документами, хотят штрафовать на внушительные суммы — от 100 до 300 тысяч рублей.

Водителей, не прошедших техосмотр вовремя, тоже ждет штраф, только куда более скромный — 2000 рублей. Его начнут применять не раньше 2022 года, чтобы автомобилисты привыкли получать, а не покупать диагностические карты.