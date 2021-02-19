У тягача Ford F-MAX появилась «очень дальнобойная» версия

У Ford F-MAX L — колесная база длиной 3 750 мм вместо обычных 3 600. Кроме того, к длиннобазному грузовику прилагается 1350-литровый топливный бак (то есть на 300 литров больше стандартного). Впрочем, клиенты также могут выбрать версию со стандартной 1050-литровой емкостью.

К слову, в новый модельный год компания Ford Trucks вступила со множеством новшеств. Режим Eco+, позволяющий экономить до 5% топлива, теперь доступен во всех версиях седельного тягача F-MAX, а для машин предыдущего поколения отныне предлагается новая задняя управляемая ось.

Кстати, в последнее время рынок комтранса радует обилием интересных событий. Так, в 157 дилерских центрах марки ГАЗ по всей России только что стартовали продажи новейшего среднетоннажного грузовика «Валдай Next». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, за сколько новинку будут предлагать клиентам.