Mitsubishi рассказала, каким будет новый Pajero Sport для России

У крышки багажника появилась функция бесконтактного открывания «движением ноги», а доступом в салон отныне можно управлять при помощи смартфона. Еще одной действительно приятной и полезной опцией оказался подогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя.

Кроме того, Mitsubishi Pajero Sport нового модельного года порадует еще большим количеством современных ассистентов водителя, включая систему предупреждения об опасности наезда при движении задним ходом и электронный стояночный тормоз.

Что касается техники, то «Паджерик» сохранит привычный набор агрегатов. С дизельным турбомотором объемом 2,4 литра предлагаются 6-ступенчатая «механика» и 8-ступенчатый «автомат», а в топовой версии будет сочетание трехлитрового «атмосферника» и 8-диапазонной AT.

И продолжая тему японских авто. Поговаривают, что Mitsubishi сделала новый Outlander еще три года назад. Вот только новое руководство (компанию аккурат прибрал альянс Renault-Nissan) постановило переделать машину! Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что из этого получилось.