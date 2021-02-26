Автомобили российской сборки заставят оснащать отечественной электроникой

Чтобы эффективно и быстро решить вопрос импортозамещения, профильный департамент Минпромторга предлагает использовать «методы управления сквозными проектами». Это значит, что компаниям-производителям предстоит объединиться по специализации, затем заключить соглашения с министерствами, после чего согласовать дорожные карты по профильным сферам.

В свою очередь, чиновники министерства должны со своей стороны через систему сквозных проектов органично внедрить продукцию в соответствующие отрасли. Некоторые консорциумы — включая сферу автомобильной электроники — уже сформированы, сообщают «Ведомости».

Интересно, что для всех участников системы предусмотрены меры поддержки, включая финансовые. Так, разработчики электроники могут получать субсидии, а скоро ими смогут пользоваться крупные заказчики и разработчики компонентов.

И продолжая тему российской промышлоенности. АВТОВАЗ неожиданно провел большую модернизацию двигателя ВАЗ-11182. Первым новинку отечественного двигателестроения примерило рестайлинговое семейство LADA Largus, а вскоре этот мотор также начнут ставить на «Гранту».