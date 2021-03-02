В России отзывают травмоопасные автомобили Volvo

— В указанных автомобилях затяжка болтов крепления модуля управления системой SRS может не соответствовать спецификации. Данный недочет может привести к неправильной работе модуля и оповещению водителя о неисправности системы SRS, говорится в сообщении Росстандарта.

Раз сигнализатор неисправности системы SRS может не сработать, водитель рискует о узнать о том, что подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности и прочие элементы комплекса перешли в «неактивный» режим. А это — высокая вероятность серьезных и даже летальных травм при ДТП. Так что откладывать визит в сервис владельцам потенциально дефектных машин не стоит.

В обозримом будущем всех собственников, подпадающих под отзыв V60, V90 и XC90, оповестят о необходимости подъехать в официальный дилерский центр. Впрочем, дожидаться звонка необязательно — можно проверить наличие открытых кампаний по VIN-номеру на том же сайте Росстандарта.

Остается лишь добавить, что проверку и затяжку креплений модуля SRS, если таковая потребуется, дилеры проведут совершенно бесплатно.