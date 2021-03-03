Новый грузовик «Валдай NEXT»: цены названы, продажи начались

Этому поспособствуют и, безусловно, широкая сервисная сеть, покрывающая всю территорию России, и беспрецедентные меры поддержки будущих владельцев производителем. В частности, покупателю «Валдай NEXT» вместе с автомобилем предлагается целый набор сервисов, среди которых сервисный контракт на четыре бесплатных ТО, а также сервисный пакет ГАЗ «Ассистанс» с полным перечнем услуг помощи на дорогах в течение 3-х лет.

— Мы создали целый комплекс инструментов покупки, которые полностью удовлетворят потребности клиентов', рассказывает Михаил Бахтарин, директор по маркетингу и развитию продаж эксклюзивного дистрибьютора марки ГАЗ «ГК Современные транспортные технологии».