Новый грузовик «Валдай NEXT»: цены названы, продажи начались

На российском рынке коммерческой техники появился новый игрок, которому эксперты прочат успешное будущее. Продуктовую линейку «Группы ГАЗ» пополнил «Валдай NEXT», собирающийся по расчету маркетологов автозавода потеснить импортных конкурентов, заняв уже в обозримом будущем 60% отечественного рынка среднетоннажных бескапотных грузовиков.

Этому поспособствуют и, безусловно, широкая сервисная сеть, покрывающая всю территорию России, и беспрецедентные меры поддержки будущих владельцев производителем. В частности, покупателю «Валдай NEXT» вместе с автомобилем предлагается целый набор сервисов, среди которых сервисный контракт на четыре бесплатных ТО, а также сервисный пакет ГАЗ «Ассистанс» с полным перечнем услуг помощи на дорогах в течение 3-х лет.

— Мы создали целый комплекс инструментов покупки, которые полностью удовлетворят потребности клиентов', рассказывает Михаил Бахтарин, директор по маркетингу и развитию продаж эксклюзивного дистрибьютора марки ГАЗ «ГК Современные транспортные технологии».

В модельном ряду нового поколения техники ГАЗ — занимает нишу между «тяжелой» версией «Газели NEXT» (полная масса 4,6 т, грузоподъемность — до 2,2 т) и «Газоном NEXT» (полная масса 8,7 т, грузоподъемность — до 5 т). Для выпуска линейки поколения NEXT, который ведется на ГАЗе с 2013 года, промышленник Олег Дерипаска инвестировал средства в создание новых производств с высоким уровнем автоматизации и современной системой контроля качества.

Подробнее о новом автомобиле и обо всех особенностях его приобретения и эксплуатации можно узнать из online-презентации, проведенной дистрибьютором марки ГАЗ и посвященной старту продаж «Валдай NEXT».

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3 марта 2021
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