Новый грузовик «Валдай NEXT»: цены названы, продажи начались

Этому поспособствуют и, безусловно, широкая сервисная сеть, покрывающая всю территорию России, и беспрецедентные меры поддержки будущих владельцев производителем. В частности, покупателю «Валдай NEXT» вместе с автомобилем предлагается целый набор сервисов, среди которых сервисный контракт на четыре бесплатных ТО, а также сервисный пакет ГАЗ «Ассистанс» с полным перечнем услуг помощи на дорогах в течение 3-х лет.
— Мы создали целый комплекс инструментов покупки, которые полностью удовлетворят потребности клиентов', рассказывает Михаил Бахтарин, директор по маркетингу и развитию продаж эксклюзивного дистрибьютора марки ГАЗ «ГК Современные транспортные технологии».
В модельном ряду нового поколения техники ГАЗ — занимает нишу между «тяжелой» версией «Газели NEXT» (полная масса 4,6 т, грузоподъемность — до 2,2 т) и «Газоном NEXT» (полная масса 8,7 т, грузоподъемность — до 5 т). Для выпуска линейки поколения NEXT, который ведется на ГАЗе с 2013 года, промышленник Олег Дерипаска инвестировал средства в создание новых производств с высоким уровнем автоматизации и современной системой контроля качества.
Подробнее о новом автомобиле и обо всех особенностях его приобретения и эксплуатации можно узнать из online-презентации, проведенной дистрибьютором марки ГАЗ и посвященной старту продаж «Валдай NEXT».