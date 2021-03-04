Новый Infiniti QX80 превратился в пикап

Фото: instagram.com/dr_infiniti/
Как вам пикап, построенный из полноприводного рамного внедорожника Infiniti QX80? Получилось, надо признать, довольно любопытно. Пожалуй, следует запустить проект в серию, ведь в премиальной лиге подобных автомобилей никто, увы, не предлагает.

Потуги Mercedes-Benz с реализацией Х-класса, созданного на базе Nissan Navara, успехом не увенчались. А «зайдет» ли пикап у Infiniti? Почему бы и нет.

Инстаграм-аккаунт @dr_infiniti поделился изображением Infiniti QX80 с открытым грузовым бортом. Правда, никаких подробностей о новинке арабский паблик не сообщает. Впрочем, сообщать-то особо и нечего. Картинка лишь демонстрирует дизайнерские изощрения на тему пикапа в линейке премиальной японской марки. Скорее всего, серией такой автомобиль никогда не обернется.

Зато совсем скоро «Инфинити» порадует поклонников сразу двумя знаковыми новинками — кроссовером Infiniti QX60, давно скучавшим по смене поколений, а также преемником легендарной «кепки» FX — новейшим Infiniti QX55. Да, японцы определенно наведут немало шороху — за «пятьдесят пятым» уже выстраиваются очереди.

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4 марта 2021
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