Как автомобиль с тюнингом может честно пройти техосмотр

Начнем с того, что тюнинг не должен бросаться в глаза. Если у автомобиля на багажнике установлено огромное антикрыло, а колеса выпирают из арок, это сводит шансы пройти ГТО к нулю. Все доработки должны быть невидимы глазу.

Например, мастера никогда не придираются к тому, что в салоне водитель установил накладки на педали. И пусть это не чистый тюнинг, а стайлинг. Тем не менее, это какая-никакая, а доработка автомобиля.

Перейдем к более серьезным «настройкам». Любители скорости часто устанавливают на свой автомобиль так называемый фильтр нулевого сопротивления. Они бывают разной формы и размера. Есть и те, что легко встают в штатный пластиковый корпус. Вот они-то нас и интересуют. Плюс такого решения в том, что при осмотре не видно, какой именно фильтрующий элемент находится внутри. Да и не будет мастер вскрывать корпус, чтобы убедиться в наличии фильтра.