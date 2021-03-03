Как автомобиль с тюнингом может честно пройти техосмотр

Начнем с того, что тюнинг не должен бросаться в глаза. Если у автомобиля на багажнике установлено огромное антикрыло, а колеса выпирают из арок, это сводит шансы пройти ГТО к нулю. Все доработки должны быть невидимы глазу.
Например, мастера никогда не придираются к тому, что в салоне водитель установил накладки на педали. И пусть это не чистый тюнинг, а стайлинг. Тем не менее, это какая-никакая, а доработка автомобиля.
Перейдем к более серьезным «настройкам». Любители скорости часто устанавливают на свой автомобиль так называемый фильтр нулевого сопротивления. Они бывают разной формы и размера. Есть и те, что легко встают в штатный пластиковый корпус. Вот они-то нас и интересуют. Плюс такого решения в том, что при осмотре не видно, какой именно фильтрующий элемент находится внутри. Да и не будет мастер вскрывать корпус, чтобы убедиться в наличии фильтра.
Следующий момент — чип-тюинг мотора. Это тонкая операция, когда в блок управления двигателем устанавливают чип с новой «прошивкой», повышающей мощность и крутящий момент. При внешнем осмотре этого никак не заметить. Мастер пункта ГТО может заподозрить неладное, лишь подключив к машине газоанализатор. Превышение эконорм косвенно расскажет о том, что владелец автомобиля сделал чип-тюнинг. Но скорее всего, это спишут на забитый грязью катализатор. Поэтому «чипование» нужно проводить только в проверенной мастерской, специалисты которой не только повысят отдачу агрегата, но и грамотно отрегулируют CO/CH.
Наконец, перейдем к тормозной системе. Здесь можно установить спортивные тормозные колодки в штатные суппорта. Внешне они абсолютно никак не отличаются от стандартных. Различия лишь в том, что у «гоночных» колодок повышен температурный диапазон. То есть после нескольких резких торможений в пол, они не «поплывут». Поэтому их часто ставят любители выехать в выходные на гоночную трассу и насладиться скоростью.