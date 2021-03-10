На Peugeot Partner и Citroёn Jumpy начали ставить «автомат»

С «автоматом» доступны несколько вариантов машин: с длиной кузова 4949 и 5309 мм, которые могут «взять на борт» 5,3 и 6,1 кубометра груза, соответственно. Кроме того, обе модели будут предлагаться и в версии массой до 2,5 тонны, что позволяет им беспрепятственно въезжать в центр города.

«Двухпедальные» версии оснащены богаче, чем их «механические» собратья: в стандартное оснащение включены кондиционер и продвинутая аудиосистема — с Bluetooth-подключением и USB-разъемом.

Купить Peugeot Expert и Citroёn Jumpy с АТ можно за 2 179 900 рублей. Для сравнения, с «механикой» фургончик стоит от 1 919 900, то есть на 260 000 «целковых» дороже.

И продолжая тему комтранса. Модель «Профи», которую УАЗ позиционировал как «убийцу» газовской «Газели», не смогла прикончить своего нижегородского соперника, так как пользуется весьма ограниченным спросом. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», Ульяновский автозавод готовится совершить второе «покушение».