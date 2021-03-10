Toyota опубликовала первое фото принципиально новой модели

Фото производителя.
Если бы не пандемия, то тысячи журналистов сейчас вели свои репортажи из мартовской Женевы, где каждую весну традиционно проходил международный автосалон. Вот только в прошлом году мероприятие прошло в формате онлайн, а в этом оказалось и вовсе отменено. Поэтому автопроизводителям приходится презентовать свои новинки по отдельности.

Так, японская Toyota обещает презентовать на следующей неделе прототип под названием X Prologue. А затем из этого концепта родится компактный электромобиль, который будет продаваться по всему миру! В преддверии дебюта шоу-кара представители компании опубликовали единственный тизер, на котором мы можем разглядеть весьма дерзкое оформление «мордочки» будущей новинки.

Кроме того, объявлено, что модель планируется построить на свежей архитектуре e-TNGA: на ней можно создавать машины с передним, задним или полным приводом, а также устанавливать самые разные электромоторы и аккумуляторы.

Впрочем, для нас, россиян, куда важнее грядущий дебют внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Но когда он случится — большой вопрос. Скажем, в Японии прием предзаказов должен был стартовать в апреле этого года, но производитель решил перенести его. Подробности — в материале от портала «АвтоВзгляд».

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11 марта 2021
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