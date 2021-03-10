Toyota опубликовала первое фото принципиально новой модели

Так, японская Toyota обещает презентовать на следующей неделе прототип под названием X Prologue. А затем из этого концепта родится компактный электромобиль, который будет продаваться по всему миру! В преддверии дебюта шоу-кара представители компании опубликовали единственный тизер, на котором мы можем разглядеть весьма дерзкое оформление «мордочки» будущей новинки.

Кроме того, объявлено, что модель планируется построить на свежей архитектуре e-TNGA: на ней можно создавать машины с передним, задним или полным приводом, а также устанавливать самые разные электромоторы и аккумуляторы.

Впрочем, для нас, россиян, куда важнее грядущий дебют внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Но когда он случится — большой вопрос. Скажем, в Японии прием предзаказов должен был стартовать в апреле этого года, но производитель решил перенести его. Подробности — в материале от портала «АвтоВзгляд».