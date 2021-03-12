Увидят ли россияне новый недорогой седан Renault Taliant

Итак, встречайте — Renault Taliant, то бишь «Талант». Полноценный дебют модели состоится летом, поэтому сейчас опубликованы лишь несколько снимков экстерьера, а технические подробности и фотографии салона будут предъявлены позже.
Очевидно, что шасси и кузов взяты от «Логана», однако Taliant отличается радикально перекроенным оформлением «мордочки» и «кормы»: другими стали не только бамперы, фары и фонари, но также крышки капота и багажника. Вдобавок новому Renault перепали даже иные двери.
Сразу скажем, что новинка создана для рынка Турции, где ей предстоит заменить Logan актуального поколения. Очевидно, что марка Renault решилась на смену имени, чтобы подчеркнуть: свежая машина — не чета «Логану», она больше, солиднее и дороже.
Наши утверждения подкреплены недавно презентованной стратегией Renaulution, которая гласит: в бюджетном сегменте отныне играют бренды Dacia и LADA, а вот Renault делает автомобили, что называется, «на ступеньку выше».
Но какую версию этого кузова предложат россиянам? Скажем, в Латинской Америке будет продаваться именно Taliant, так как французы запатентовали для южноамериканских стран именно такой вариант внешности. Поэтому есть шанс, что нам тоже достанется он же.
В любом случае, ответ на этот вопросы мы узнаем нескоро, ведь новинки от французской марки сначала глубоко адаптируются под условия нашей страны, из-за чего возникают солидные задержки.
Скажем, новый Renault Duster мы ждали больше трех лет, и вот он, наконец, добрался до России. Согласитесь: лучше поздно, чем никогда! Пусть если даже за время в пути кроссовер успел состариться… Или все-таки нет? Портал «АвтоВзгляд» выяснил это во время премьерного тест-драйва.