Увидят ли россияне новый недорогой седан Renault Taliant

Сразу скажем, что новинка создана для рынка Турции, где ей предстоит заменить Logan актуального поколения. Очевидно, что марка Renault решилась на смену имени, чтобы подчеркнуть: свежая машина — не чета «Логану», она больше, солиднее и дороже.

Наши утверждения подкреплены недавно презентованной стратегией Renaulution, которая гласит: в бюджетном сегменте отныне играют бренды Dacia и LADA, а вот Renault делает автомобили, что называется, «на ступеньку выше».

Но какую версию этого кузова предложат россиянам? Скажем, в Латинской Америке будет продаваться именно Taliant, так как французы запатентовали для южноамериканских стран именно такой вариант внешности. Поэтому есть шанс, что нам тоже достанется он же.

В любом случае, ответ на этот вопросы мы узнаем нескоро, ведь новинки от французской марки сначала глубоко адаптируются под условия нашей страны, из-за чего возникают солидные задержки.

Скажем, новый Renault Duster мы ждали больше трех лет, и вот он, наконец, добрался до России. Согласитесь: лучше поздно, чем никогда! Пусть если даже за время в пути кроссовер успел состариться… Или все-таки нет? Портал «АвтоВзгляд» выяснил это во время премьерного тест-драйва.