Skoda выкатила новый бюджетный кроссовер Kushaq

Несмотря на то, что «Шкода» создала кроссовер специально для развивающихся рынков, до России новый Kushaq не доедет. Продавать «паркетник» чехи намерены лишь в Индии. Во всяком случае, пока.

Автомобиль по габаритам вышел меньше своего собрата Skoda Karoq, локализованного в нашей стране. Но при этом колесная база у новобранца оказалась самой большой в классе.

Моторы — ироничный 115-сильный турбодвижок о трех цилиндрах и более вразумительный четырехцилиндровый на 150 «лошадей». Коробок передач — три: механическая «шестиступка», шестискоростной «автомат» и роботизированная DSG.

Среди прелестей бытия стоит отметить наличие сенсорной панели вместо центральной консоли, включая тачпад — в зависимости от комплектации — диагональю семь и десять дюймов. Кресла получили не только обогрев, но и вентиляцию, а аудиосистеме достался сабвуфер. Разумеется, есть полный электропакет.

Любопытно, что за весьма некислый набор опций дилеры не планируют брать с покупателей много денег. Как ожидается, кроссовер будет играть в бюджетном ценовом сегменте. Старт продаж намечен на апрель.