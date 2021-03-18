Skoda выкатила новый бюджетный кроссовер Kushaq

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Чехи представили компактный кроссовер Skoda Kushaq, построенного на модернизированной платформе MQB-A0-IN концерна VAG. Автомобиль получил несколько вариантов исполнения и пару бензиновых моторов. Правда, нам новинка, скорее всего, не достанется.

Несмотря на то, что «Шкода» создала кроссовер специально для развивающихся рынков, до России новый Kushaq не доедет. Продавать «паркетник» чехи намерены лишь в Индии. Во всяком случае, пока.

Автомобиль по габаритам вышел меньше своего собрата Skoda Karoq, локализованного в нашей стране. Но при этом колесная база у новобранца оказалась самой большой в классе.

Моторы — ироничный 115-сильный турбодвижок о трех цилиндрах и более вразумительный четырехцилиндровый на 150 «лошадей». Коробок передач — три: механическая «шестиступка», шестискоростной «автомат» и роботизированная DSG.

Среди прелестей бытия стоит отметить наличие сенсорной панели вместо центральной консоли, включая тачпад — в зависимости от комплектации — диагональю семь и десять дюймов. Кресла получили не только обогрев, но и вентиляцию, а аудиосистеме достался сабвуфер. Разумеется, есть полный электропакет.

Любопытно, что за весьма некислый набор опций дилеры не планируют брать с покупателей много денег. Как ожидается, кроссовер будет играть в бюджетном ценовом сегменте. Старт продаж намечен на апрель.

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18 марта 2021
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