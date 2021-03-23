Scania ставит новые рекорды на российском рынке

По итогам минувшего года Россия вошла в лидерскую пятерку по продажам техники Scania, расположившись на четвертом месте. В 2020-м в нашей стране было зарегистрировано 4796 автомобилей (-8,8% по отношению к результату 2019-го). В том числе — 752 самосвалов для строительной, нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, 237 единиц коммунальной техники, 123 машины для лесозаготовок и 84 автобуса.

Особенно шведы гордятся тем, что в 2020-м реализовали 402 машины, работающие на природном газе. Это — рекорд. А вообще альтернативные установки — приоритет для компании. Напомним, что в прошлом году Scania презентовала линейку полностью электрифицированных автомобилей с запасом хода до 250 км. Производитель надеется, что уже к 2025-му на «зеленую» технику будет приходиться около 10% общего объема продаж.

А что же Scania предложит клиентам в ближайшем будущем, чтобы укрепить свои позиции? Глобальные новинки в сегменте грузовиков в 2021-м не ожидаются. Шведы, как и многие другие производители «тяжелой» техники планируют сосредоточиться на послепродажном обслуживании. Нарастить реализацию сервисных контрактов, запустить пилотный проект персонального менеджмента, а также развивать систему Digital Dealer (облачный сервис для консультантов и клиентов).