В Россию вернулся пассажирский Citroёn Berlingo

Радовать россиян «кабулчками» марки Peugeot и Citroёn решили потому, что на калужский завод PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles) из Испании была перевезена проивзодственная линия по выпуску легких коммерческих машины второго поколения.
Berlingo отличается от «Партнера» лишь решеткой и шильдиками, а потому цены — тоже одинаковые. Это значит, что приобрести пятиместный минивэнчик длиной 4380 мм можно за 1 259 000 рублей. И это весьма интересное предложение!
В единственную комплектацию включены пара подушек безопасности, система стабилизации, кондиционер, электрические стеклоподъемники спереди, противотуманные фары, круиз-контроль, а также сдвижная дверь справа. Но этот список можно расширить дополнительными опциями.
Моторов — два: бензиновый на 115 л. с. и дизельный на 90 л. с., оба — объемом 1,6 литра. Правда, заказать шестидиапазонный «автомат» можно только для «бензинки», а в базе идет старая-добрая пятиступенчатая «механика».
И продолжая тему коммерческого транспорта. Ульяновский автозавод провел серьезную работу над ошибками в отношении своего УАЗ «Профи», ликвидировав наиболее «сырые» места в конструкции грузовичка. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с характером «Профи» после пройденных им «курсов повышения квалификации».