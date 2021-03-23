В Россию вернулся пассажирский Citroёn Berlingo

Радовать россиян «кабулчками» марки Peugeot и Citroёn решили потому, что на калужский завод PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles) из Испании была перевезена проивзодственная линия по выпуску легких коммерческих машины второго поколения.

Berlingo отличается от «Партнера» лишь решеткой и шильдиками, а потому цены — тоже одинаковые. Это значит, что приобрести пятиместный минивэнчик длиной 4380 мм можно за 1 259 000 рублей. И это весьма интересное предложение!