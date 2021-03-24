Bentley сделала для богатеев экстремально быстрый Continental GT Speed

Турбомотор W12 объемом 6 литров форсирован до 659 вместо оригинальных 635 л. с., хотя крутящий момент остался прежним — 900 Нм. Притом, несмотря на экстремальный статус скоростной версии, с двигателя не стали снимать систему отключения половины цилиндров, которая позволяет экономить топливо. Неужели богатые тоже плачут по нынешним ценам на бензин?
Из других технических отличий подметим углерод-керамические тормоза, 22-дюймовые колеса, а также перенастроенное адаптивное шасси. Кроме того, «скорострельность» восьмиступенчатого преселективного «робота» была увеличена вдвое.
Также инженеры решились применить блокировку заднего дифференциала, а также… управляемые задние колеса — благодаря последним Bentley должен порадовать интересными ездовыми повадками (и, конечно, разворачиваться буквально «на пятачке»).
И даже жаль, что дизайнеры поленились подчеркнуть уникальность этой машины: снаружи ее можно опознать лишь по черному декору кузова, а внимательный взгляд вдобавок подметит крохотный спойлер на крышке багажника.
И еще одна новоссть от британского бренда: обновленный кроссовер Bentley Bentayga, наконец, стал доступен для российских миллионеров.