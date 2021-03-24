Bentley сделала для богатеев экстремально быстрый Continental GT Speed

Турбомотор W12 объемом 6 литров форсирован до 659 вместо оригинальных 635 л. с., хотя крутящий момент остался прежним — 900 Нм. Притом, несмотря на экстремальный статус скоростной версии, с двигателя не стали снимать систему отключения половины цилиндров, которая позволяет экономить топливо. Неужели богатые тоже плачут по нынешним ценам на бензин?

Из других технических отличий подметим углерод-керамические тормоза, 22-дюймовые колеса, а также перенастроенное адаптивное шасси. Кроме того, «скорострельность» восьмиступенчатого преселективного «робота» была увеличена вдвое.