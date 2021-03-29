Новый Renault Kangoo удивил огромным дверным проемом

Производитель уверяет, что его новинка выгодно отличается от конкурентов износостойкими материалами отделки и хорошей шумоизоляцией. Кроме того, французы придумали несколько любопытных «фишек», включая антресоль под потолком для перевозки длинномеров.

Вдобавок заявлена возможность организовать полноценный «мобильный офис». Для этого есть складной столик, беспроводная зарядка смартфонов, плюс несколько розеток.

Напомним, что модель Kangoo уже достаточно давно не продается в России. Но, возможно, в новом поколении "каблучок' все же вернется на отечественный рынок.

А пока эту нишу плотно оккупировали другие французы — Peugeot и Citroen. Только что французский Peugeot выкатил пассажирскую версию своего фургончика Partner под названием Partner Crossway. А теперь таким же исполнением обзавелся родственный Citroёn Berlingo, у которого семейный минивэн будет именоваться Berlingo Multispace.