Новый Renault Kangoo удивил огромным дверным проемом

В продажу пойдут два варианта фургона: стандартный и длиннобазный. Первый способен вместить 3,3, а второй — 3,9 кубометра груза. Грузоподъемность машины — от 600 до 800 кг. Помимо длины кузова, заказчик может выбрать количество мест: одно, два и даже три.
Основным мотором заявлена турбочетверка 1.3 TCe отдачей 100 или 130 л. с., но при желании есть возможность турбодизель 1.5 Blue dCi, у которого имеются варианты форсировки на 75, 95 и 115 л. с. Едиснтвенная доступная коробка — 6-ступенчатая «механика».
Производитель уверяет, что его новинка выгодно отличается от конкурентов износостойкими материалами отделки и хорошей шумоизоляцией. Кроме того, французы придумали несколько любопытных «фишек», включая антресоль под потолком для перевозки длинномеров.
Вдобавок заявлена возможность организовать полноценный «мобильный офис». Для этого есть складной столик, беспроводная зарядка смартфонов, плюс несколько розеток.
Напомним, что модель Kangoo уже достаточно давно не продается в России. Но, возможно, в новом поколении "каблучок' все же вернется на отечественный рынок.
А пока эту нишу плотно оккупировали другие французы — Peugeot и Citroen. Только что французский Peugeot выкатил пассажирскую версию своего фургончика Partner под названием Partner Crossway. А теперь таким же исполнением обзавелся родственный Citroёn Berlingo, у которого семейный минивэн будет именоваться Berlingo Multispace.