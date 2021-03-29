В России начали выпускать «экономичную» версию грузовика Hyundai HD78

Сразу раскроем главное: сейчас средняя цена метана ниже цены на дизельное топливо в 2,5—3 раза. Так что при одинаковом годовом пробеге владелец HD78 CNG может сократить расходы на топливо минимум в 2,5 раза! При полной заправке и загрузке машина способна проехать около 300 км.

Для питания рядного 4-цилиндрового двигателя объемом 4,2 литра и мощностью 133 л. с., установлена пара газовых баллонов геометрическим объемом 320 литров — это 74—93 кубических метра КПГ.

На новых газовых грузовиках Hyundai применяются баллоны третьего типа — когда аллюминиевый лейнер армирован непрерывными волокнами, пропитанными смолой. Такие емкости гарантируют безосколочность при их разрушении, так как способны выдерживать давление в 3–3,5 раза выше рабочего и более 15 тысяч заправок, то есть пробег до 4,5 млн км.

И продолжая тему комтранса. В прошлом году под маркой Mercedes-Benz было продано 2 935 грузовиков, благодаря чему компания заняла 17% рынка. В наступившем 2021-м «трехлучевая звезда» планирует резко укрепить позиции, притом для этого будут предприняты действительно неожиданные шаги.