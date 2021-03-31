Genesis X Concept показал, каким будут новые премиальные «корейцы»

Зачем вообще понадобилось делать такой прототип? Ведь, скорее всего, мы не увидим его серийного воплощения, поскольку сам формат огромных двухдверок переживает не лучшие времена, плюс эта ниша плотно занята продукцией BMW и Mercedes-Benz.

Однако представители Genesis говорят, что это неважно, ведь их задачей было предъявить миру свежую концепцию фирменного дизайна. Дескать, смотрите, изучайте: все будущие новинки марки будут похожи на этот дерзкий экземпляр.