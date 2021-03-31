Genesis X Concept показал, каким будут новые премиальные «корейцы»

Зачем вообще понадобилось делать такой прототип? Ведь, скорее всего, мы не увидим его серийного воплощения, поскольку сам формат огромных двухдверок переживает не лучшие времена, плюс эта ниша плотно занята продукцией BMW и Mercedes-Benz.
Однако представители Genesis говорят, что это неважно, ведь их задачей было предъявить миру свежую концепцию фирменного дизайна. Дескать, смотрите, изучайте: все будущие новинки марки будут похожи на этот дерзкий экземпляр.
Притом разглядывать имеет смысл не только внешность, но и салон. Пока остальные устраивают нагромождение сенсорных «планшетов», корейцы соорудили невероятно стильный кокпит, в котором изогнутые дисплеи буквально «обнимают» водителя.
Любопытно, что для X Concept не заявлено никаких характеристик. Опять же потому, что главное здесь — это дизайн. Хотя корейцы прозрачно намекают, что перед нами — электромобиль, а не традиционная машина с двигателем внутреннего сгорания.
А пока первый кроссовер в истории премиальной корейской марки Genesis бросил вызов неподражаемым немецким старожилам рынка BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, сможет ли свежеиспеченный GV80 отбить клиентов у грандов мировой автоиндустрии.