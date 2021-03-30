ГИБДД рассказала, за какой тюнинг не будут «гнобить» водителей

Хотите установить колеса большего радиуса? В этом случае безопасность транспортного средства должна быть подтверждена протоколом испытаний на устойчивость, тормозные характеристики и показания спидометра. Проще говоря, ставить нештатные колеса просто так нельзя.

А вот установка «легкосъемных компонентов» (скажем, багажника на крышу) не требует получения никаки бумаг. Но только если компоненты являются легкосъемными, установлены по инструкции, и возможность их использования отражена в документах к автомобилю.

В общем, из тюнинга нам разрешены багажники, фаркопы да небольшие проставки для увеличения дорожного просвета. Все остальное надо долго и муторно регистрировать… И на этом спасибо, ведь ходили слухи, будто даже рейлинги на крыше скоро будут под запретом.

Между тем, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, практически во всех российских регионах инициированы рейды ГИБДД. Полицейские проверяют водителей по целому ряду возможных нарушений. В том числе, и на соответствие транспортных средств требованиям Техреглмаента.