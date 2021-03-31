LADA Granta вошла в ТОП самых дешевых автомобилей мира

Авторами рейтинга самых дешевых легковых машин выступили наши коллеги из издания HotCars. Они прошерстили рынки новых автомобилей Китая, Индии, Соединенных Штатов и Европы, отметив наиболее доступные модели со стартовым ценником до $15 000.

Так, возглавил список Renault Kwid, созданный специально для небогатой Индии. Приподнятый хетчбэк в базовом исполнении обходится покупателям по цене от $3900. Вторым стал — опять же, индийский — Marutu-Suzuki Alto, за который дилеры просят от $4100. А замыкает лидерскую тройку китайский электрокар Hong Guang Mini EV. Им можно обзавестись в Поднебесной, заплатив от $4400.

Наша LADA Granta с начальной ценой в $6200 расположилась на четвертой строчке. При этом авторы рейтинга не упустили возможности подколоть отечественный автопром, отметив, что «Гранта» уже давно стала звездой интернет-мемов и объектом насмешек из-за низкого качества сборки и уровня безопасности.

Следом за LADA Granta идет Dacia Sandero — самый дешевый автомобиль в Европе, предложенный по цене от $8300. А наиболее доступная легковушка США — Chevrolet Spark — заняла шестую строчку: ее дилеры отдают за $14 400. Чуть дороже покупателям обходится Smart ForTwo — в Европе за него просят от $14 650. Ну а самый «роскошный» авто в списке — Mitsubishi Mirage, чья стоимость в Америке стартует с $14 990.