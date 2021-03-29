Хуснуллин назвал условием качественных дорог «правильные цены»

— Сказать, что у нас все в порядке в дорожном строительстве, что ничего не пропадает и не подменяют качественные материалы, я не могу. Но эта задача, к которой мы должны стремиться, чтобы минимизировать все потери и сделать стройку максимально качественной, — сообщил Марат Хуснуллин в интервью программе «Познер» на Первом канале.

– Один из важнейших вопросов — правильное ценообразование. Весь прошлый год мы занимались тем, чтобы цену в стройке максимально приблизить к реальной. Когда она будет реальной и когда строители будут реально понимать, сколько стоит их объект, и сколько они могут реально выполнить и за какие деньги, тогда и качество стройки поднимется, — пояснил вице-премьер.

Напомним, что ранее чиновник заявлял «Медузе» на вопрос о помехах в дорожном строительстве, следующее: «Та цена, которая определяется, она не объективная. Когда в регионах на огромное количество конкурсов никто не выходит, это говорит о том, что цена определена неправильно».