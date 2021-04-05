Почему Минпромторг закрывает глаза на дефицит новых машин у дилеров

«Говорить о том, что есть какой-то дефицит — это неправильно, так бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей. Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее таким образом заказ. Конечно, сам автопроизводитель тоже старается работать с рынком и анализировать, но это же все зависит и от дилеров, которые находятся на местах. Это штатная ситуация, ну а то, что потребление растет, — это очень хорошо, значит, экономика восстанавливается,» — цитирует господина Мантурова агентство ТАСС.

Тем не менее, дефицит машин все же наблюдается. И еще какой! Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал целый ряд представительств, а вместе с ними и дилеров. Например, в Geely нам рассказали, что дилерская сеть все еще ощущает нехватку машин, которая началась в августе 2020 года. Дефицит есть и у «Ниссана», где новые авто приходится ждать по два месяца. Кроме этого, в очередь придется становится покупателям таких популярных марок как Hyundai, Kia, Mazda и Mitsubishi.

Причины сложившийся ситуации — снижение объемов производства и нарушение цепочек поставок из-за пандемии. Задержки с поставкой могут быть связаны, в том числе, и с блокировкой Суэцкого канала. Дело в том, что через него идет транзит, как готовых автомобилей, так и комплектующих. Например, полупроводников, которые критически важны для всей автомобильной отрасли. Простои судов могут отразиться на работе сборочных заводов, и это также сказывается на отсутствии машин в салонах.

Видимо, в Минпромторге не нашли ничего лучше, чем попросту решить проблему дефицита путем ее отрицания!