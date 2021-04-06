5 самых народных кроссоверов на российском рынке

В чем причина такой популярности? Похоже, в ценах, ведь «Крету» реально купить за 1 127 000 рублей. Большая часть прямых конкурентов обойдется дороже! И только Renault Duster будет дешевле корейского хита, но прежнее поколение француза сильно проигрывало и по дизайну, и по салону, а, покупая иномарку, наши соотечественники хотят получить стильный и комфортабельный продукт.

Кстати, из-за пересменки поколений «Дастер» вообще выпал из ТОП-25 бестселлеров российского рынка! Будем надеяться, что времено.

Второе место среди представителей сегмента SUV продолжает уверенно занимать Toyota RAV 4 — в марте тираж этой модели составил 5 058 машин. Что ж, остается порадоваться за россиян, которые готовы отдать за «рафик» минимум 1 970 000 рублей. Впрочем, Toyota — вложение выгодное, ведь автомобили этой марки с годами почти не теряют в цене.