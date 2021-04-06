5 самых народных кроссоверов на российском рынке

В чем причина такой популярности? Похоже, в ценах, ведь «Крету» реально купить за 1 127 000 рублей. Большая часть прямых конкурентов обойдется дороже! И только Renault Duster будет дешевле корейского хита, но прежнее поколение француза сильно проигрывало и по дизайну, и по салону, а, покупая иномарку, наши соотечественники хотят получить стильный и комфортабельный продукт.
Кстати, из-за пересменки поколений «Дастер» вообще выпал из ТОП-25 бестселлеров российского рынка! Будем надеяться, что времено.
Второе место среди представителей сегмента SUV продолжает уверенно занимать Toyota RAV 4 — в марте тираж этой модели составил 5 058 машин. Что ж, остается порадоваться за россиян, которые готовы отдать за «рафик» минимум 1 970 000 рублей. Впрочем, Toyota — вложение выгодное, ведь автомобили этой марки с годами почти не теряют в цене.
Любопытно, что заметно более доступные Volkswagen Tiguan и Kia Sportage продаются хуже «Тойоты» — 3 855 и 3 432 отгруженных кроссоверов, соответственно. Притом, для сравнения, оба представителя «паркетной школы» расходятся задорнее, чем «народный» Renault Logan. Видимо, в стране «жить стало лучше».
А замыкает пятерку самых востребованных SUV чешский Skoda Karoq — его выбрали 2 064 россиянина. И это втрое хуже результата «Креты», против которой воюет компактный «чех»… Притом на пятки ему наступают не только Nissan Qashqai, но даже более крупный и дорогой Skoda Kodiaq (их показатели — 2 017 и 2 003 экземпляров, соответственно).
Как видим, российский рынок «паркетников» оказался достаточно разнородным. Но в чем наши автомобилисты едины, так это… в любви к «Ниве». Сплюсовав продажи старой LADA Niva Legend и новой LADA Niva Tavel, мы получим немалую армию поклонников, состоящую из 6 016 любителей постоянного полного привода и понижающей передачи.
Очевидно, что наличие межосевого дифференциала и демультипликатора, помноженные на доступность, — главные плюсы обеих «Нив». Кстати, исторически сложилось, что внедорожники LADA Niva Travel собирают на отдельном заводе, который именуется «ЛАДА Запад Тольятти» — это бывший GM-AvtoVAZ. Но скоро машину ждут очень большие перемены!