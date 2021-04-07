Зачем Mercedes-Benz повторно обновил седан CLS

На самом деле, рестайлинг вышел чрезвычайно скромным, ведь даже оптика осталась прежней. Так что самое заметное новшество, кроме иных бамперов — это решетка радиатора, затейливо скроенная из маленьких трехлучевых звездочек.
Интерьерщики вообще действовали по принципу «от добра добра не ищут», ограничившись лишь внедрением нового руля. И, конечно, по давно заведенной мерседесовской традиции список отделочных материалов пополнился новыми позициями.
О технике сказать почти нечего. Разве что, из гаммы удален 6-цилиндровый CLS 350 d, в котором теперь нет надобности, поскольку двухлитровый 300 d стал мощнее — его отдача составляет 265 л. с. против прежних 245 (момент вырос до 550 Нм вместо 500).
Наконец, 48-вольтовая гибридная надстройка EQ-Boost изменила компоновку: теперь стартер-генератор стоит не на двигателе, а внутри девятиступенчатого «автомата». По официальной версии, так надежнее и проще. На этот все.
В Россию свежий CLS придет летом. А вот обновленный С-класс уже продается. Но если прошлое поколение «цешки» дилеры отдавали минимум за 3 040 000 рублей, то в новом кузове самый популярный из «Мерседесов» не купить меньше, чем за 3 590 000.