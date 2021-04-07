Зачем Mercedes-Benz повторно обновил седан CLS

О технике сказать почти нечего. Разве что, из гаммы удален 6-цилиндровый CLS 350 d, в котором теперь нет надобности, поскольку двухлитровый 300 d стал мощнее — его отдача составляет 265 л. с. против прежних 245 (момент вырос до 550 Нм вместо 500).

Наконец, 48-вольтовая гибридная надстройка EQ-Boost изменила компоновку: теперь стартер-генератор стоит не на двигателе, а внутри девятиступенчатого «автомата». По официальной версии, так надежнее и проще. На этот все.

В Россию свежий CLS придет летом. А вот обновленный С-класс уже продается. Но если прошлое поколение «цешки» дилеры отдавали минимум за 3 040 000 рублей, то в новом кузове самый популярный из «Мерседесов» не купить меньше, чем за 3 590 000.