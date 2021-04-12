Jaguar привез в Россию «черную» версию модели F-Type

- При создании нового F-TYPE R-Dynamic Black мы смогли внести небольшие улучшения в дизайн автомобиля — внутри и снаружи — и в то же время усилить характерные для него роскошь и спортивность, — отметил порталу «АвтоВзгляд» Джулиан Томсон, главный дизайнер Jaguar.

Еще одна новость касается всех «Эф-Тайпов»: на эту модель начали ставить восьмиступенчатую трансмиссию Quickshift, которой при желании можно управлять при помощи селектора или подрулевых лепестков.

И продлжая тему красивых авто. В этом году легендарный Jaguar E-Type празднует 60-летие. По этому случаю подразделение Jaguar Classic восстановило 12 оригинальных машин до состояния «новых из салона»! Портал «АвтоВзгляд» разузнал подробности этого проекта.