Jaguar привез в Россию «черную» версию модели F-Type

В салоне спецверсии появилась узкие сиденья, обтянутые дорогой кожей и простроченные контрастной нитью. Также среди особенных деталей этого тиража стоит отметить монограммный узор на креслах и внутренней дверной панели. В числе других уотличий — матовые алюминиевые подрулевые лепестки, замшевая обивка потолка и подсвечиваемые накладки на порогах.
- При создании нового F-TYPE R-Dynamic Black мы смогли внести небольшие улучшения в дизайн автомобиля — внутри и снаружи — и в то же время усилить характерные для него роскошь и спортивность, — отметил порталу «АвтоВзгляд» Джулиан Томсон, главный дизайнер Jaguar.
Еще одна новость касается всех «Эф-Тайпов»: на эту модель начали ставить восьмиступенчатую трансмиссию Quickshift, которой при желании можно управлять при помощи селектора или подрулевых лепестков.
И продлжая тему красивых авто. В этом году легендарный Jaguar E-Type празднует 60-летие. По этому случаю подразделение Jaguar Classic восстановило 12 оригинальных машин до состояния «новых из салона»! Портал «АвтоВзгляд» разузнал подробности этого проекта.