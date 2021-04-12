Jaguar привез в Россию «черную» версию модели F-Type

Фото производителя.
У российских покупателей пятилитровых Jaguar F-Type R-Dynamic появилась любопытная возможность выделиться: для купе и кабриолета теперь можно заказать черные глянцевые 20-дюймовые, а также темный декор кузова. Этот набор вполне логично получил название Black, то есть «черный».

В салоне спецверсии появилась узкие сиденья, обтянутые дорогой кожей и простроченные контрастной нитью. Также среди особенных деталей этого тиража стоит отметить монограммный узор на креслах и внутренней дверной панели. В числе других уотличий — матовые алюминиевые подрулевые лепестки, замшевая обивка потолка и подсвечиваемые накладки на порогах.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

- При создании нового F-TYPE R-Dynamic Black мы смогли внести небольшие улучшения в дизайн автомобиля — внутри и снаружи — и в то же время усилить характерные для него роскошь и спортивность, — отметил порталу «АвтоВзгляд» Джулиан Томсон, главный дизайнер Jaguar.

Еще одна новость касается всех «Эф-Тайпов»: на эту модель начали ставить восьмиступенчатую трансмиссию Quickshift, которой при желании можно управлять при помощи селектора или подрулевых лепестков.

И продлжая тему красивых авто. В этом году легендарный Jaguar E-Type празднует 60-летие. По этому случаю подразделение Jaguar Classic восстановило 12 оригинальных машин до состояния «новых из салона»! Портал «АвтоВзгляд» разузнал подробности этого проекта.

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12 апреля 2021
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