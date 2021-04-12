Новая LADA Vesta: первые технические подробности

Фото: vk.com, группа Avtograd News.
Как известно, марка LADA должна примерно через год выкатить большое обновление семейства Vesta. Некоторые подробности этой модернизации порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители бренда, а вездесущим шпионам удалось разузнать некоторые технические характеристики.

Как сообщает известная своими инсайдами группа KVIRING DRIVE VK SHOP, на обновленной «Весте» появится более мощная версия вазовского 1.8 л. По сообщению паблика, мощность атмосферника вырастет до 136 л. с. и 175 Нм против нынешних 122 л. с. и 170 Нм.

Ради этого мотору придется примерить второй фазовращатель, а также подружиться с французской шестиступенчатой коробкой передач.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», у АВТОВАЗа большие планы на 1,8-литровый агрегат. Его также готовят для установки на новое поколение «Нивы», которое появится через четыре года, плюс состыковывают с вариатором — без автоматической трансмиссии сейчас никуда.

Что касается собственно рестайлинга «Весты», то директор по маркетингу LADA Фабьен Гульми заявил порталу «АвтоВзгляд», что флагману марки LADA предстоит стать солиднее и современее. Машина примерит светодиодную оптику, а в салоне появится большой планшет мультимедиа. Кроме того, в интерьере будет больше дорогого мягкого пластика. И недавние шипионские фото в очередной раз подтверждают слова топ-менеджера.

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12 апреля 2021
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