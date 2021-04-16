Первое знакомство с новейшим Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS — это чистый электромобиль, построенный на принципиально новой модульной платформе MEA. У последней корпус батареиявляется частью силовой структуры кузова, что сэкономило множество пространства внутри салона, так как инженерам не пришлось расставлять блоки аккумуляторов абы как.
А еще, чтобы подчеркнуть уникальность новинки, ей отрядили кузов типа лифтбек: да, большая задняя дверь поднимается. Притом выбор такого формата позволил добиться уникально низкого коэффициента аэродинамического сопротивления — результат на уровне 0,2 мерседесовцы нескромно называют рекордным. И это похоже на правду.
Но главная «фишка» этого во всех отношениях необычного автомобиля — передняя панель MBUX Hyperscreen. Это сплошная стеклянная поверхность шириной 141 сантиметр, в которую встроены дефлекторы вентиляции и несколько дисплеев. При этом Mercedes уточняет, что процесс производства огромного «телевизора» крайне сложен, ведь важно было добиться отсутствия оптических искажений.
Если говорить точнее, то панель приборов — диагональю около двенадцати дюймов, по центру располгается 18-дюймовый тачскрин, а третий дисплей расположен… перед пассажиром. Впрочем, в стандартной версии «гиперэкрана» не будет — это платная (и, видимо, недешевая) опция, но конкретную ее стоимость объявят позже.
Пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси, автопилот второго уровня — все это, разумеется, присутствует. Притом интересный нюанс: чтобы активировать большой угол доворота задних колес — 9 градусов вместо 4,5 — предлагается за доплату. Притом заказать такую опцию можно… уже после покупки автомобиля.
Сперва публике предложат лишь пару модификаций. У Mercedes-Benz EQS 450+ имеется только один электромотор сзади мощностью 333 л. с. Благодаря огромной батарее емкость 107,8 кВт∙ч лифтбек теоретически можно проехать на одной зарядке до 770 километров! Хотя показатель, полученный при сертификации, гораздо более скромные 530 «верст».
Полноприводный Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC располагает двумя электромоторами суммарной отдачей 523 л. с. Теоретически он должен проезжать несколько меньше «четырехсотпятидесятки» — 500 км. Максимальная скорость обоих версий ограничена электронным ошейником на отметке 210 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 6,2 и 4,3 секунды, соответственно.
В конце года EQS 580 4Matic появится и в России! Но повторим: цена пока нет… Посмотрим, многj ли среди российских миллионеров наберется поклонников электрической экзотики. Впрочем, такой «Мерседес» не менее практичен, чем S-класс: если найти 200-киловаттную зарядную станцию, отнего можно за 15 минут восполнить заряд на 300 километров пробега.