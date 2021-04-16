Первое знакомство с новейшим Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS — это чистый электромобиль, построенный на принципиально новой модульной платформе MEA. У последней корпус батареиявляется частью силовой структуры кузова, что сэкономило множество пространства внутри салона, так как инженерам не пришлось расставлять блоки аккумуляторов абы как.

А еще, чтобы подчеркнуть уникальность новинки, ей отрядили кузов типа лифтбек: да, большая задняя дверь поднимается. Притом выбор такого формата позволил добиться уникально низкого коэффициента аэродинамического сопротивления — результат на уровне 0,2 мерседесовцы нескромно называют рекордным. И это похоже на правду.