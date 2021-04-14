Что делать, если антифриз в расширительном бачке поднялся выше «максимума»

Когда в расширительном бачке системы охлаждения недостаточно жидкости, мотор, как известно, может перегреться и выйти из строя полностью. Но и повышенный уровень содержимого бачка тоже чреват неприятностями. Оговоримся сразу: в этом материале речь идет не о малозначительном превышении — в несколько миллиметров, а о ситуации, когда уровень моторного хладагента приближается чуть ли не к горлышку сосуда. Причем «на холодную» ничего подобного вы не наблюдаете.

Это связано с тем, что антифриз при нагревании расширяется, а с увеличением его объема растет и уровень в бачке. Если подобная картина вызвана тем, что вы залили в систему слишком много охлаждающей жидкости, это не беда — при условии, что все ее составные части работают, как положено. Клапан, встроенный в крышку заливной горловины радиатора, обязан справляться как раз с подобными ситуациями. Он просто выпустит избыток жидкости и пара наружу, опустив давление в системе до оптимального уровня.

Самое неприятное, к чему этом приведет — облитый антифризом моторный отсек и пар из-под капота. Со временем, через несколько лет эксплуатации автомобиля, этот самый клапан перестает выполнять свои предохранительные функции. Тут остается надеться на крышку расширительного бачка. Вернее — на ее негерметичность. Поднявшийся хладагент выдавится через негерметично закрученную крышку и все на этом закончится.