Что делать, если антифриз в расширительном бачке поднялся выше «максимума»

Когда в расширительном бачке системы охлаждения недостаточно жидкости, мотор, как известно, может перегреться и выйти из строя полностью. Но и повышенный уровень содержимого бачка тоже чреват неприятностями. Оговоримся сразу: в этом материале речь идет не о малозначительном превышении — в несколько миллиметров, а о ситуации, когда уровень моторного хладагента приближается чуть ли не к горлышку сосуда. Причем «на холодную» ничего подобного вы не наблюдаете.
Это связано с тем, что антифриз при нагревании расширяется, а с увеличением его объема растет и уровень в бачке. Если подобная картина вызвана тем, что вы залили в систему слишком много охлаждающей жидкости, это не беда — при условии, что все ее составные части работают, как положено. Клапан, встроенный в крышку заливной горловины радиатора, обязан справляться как раз с подобными ситуациями. Он просто выпустит избыток жидкости и пара наружу, опустив давление в системе до оптимального уровня.
Самое неприятное, к чему этом приведет — облитый антифризом моторный отсек и пар из-под капота. Со временем, через несколько лет эксплуатации автомобиля, этот самый клапан перестает выполнять свои предохранительные функции. Тут остается надеться на крышку расширительного бачка. Вернее — на ее негерметичность. Поднявшийся хладагент выдавится через негерметично закрученную крышку и все на этом закончится.
Когда с крышкой все в порядке, предохранительный клапан не срабатывает, «расширившийся» антифриз создает повышенное давление в системе охлаждения мотора и оно обязательно найдет самое слабое место, чтобы «вырваться на свободу». Как правило, таким «слабым звеном» становятся либо прокладка головки блока цилиндров, либо сам расширительный бачок. Если лопнет последний — неприятно, но не страшно. Его замена обычно не требует серьезных затрат денег и времени.
«Пробитая прокладка» — это уже серьезно. Ведь через нее ОЖ станет попадать в камеру сгорания двигателя, а оттуда в моторное масло. Результатом, скорее всего, станет, необходимость серьезного ремонта силового агрегата.
Ну а если вы давно не доливали охлаждающую жидкость, а ее уровень при работающем двигателе сильно вырос, это тоже плохой знак. Скорее всего, выхлопные газы чрез все ту же пробитую прокладку головки блока цилиндров попали в систему охлаждения и занимают в ней часть внутреннего объема — явный «звоночек» для отправки авто на переборку движка.
Таким образом, если вы обнаружили резко поднявшийся уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и не видите потеков антифриза вокруг его крышки и заливной горловины радиатора охлаждения, немедленно глушите мотор! А затем либо на эвакуаторе, либо на буксире отправляйте авто в руки ремонтников-двигателистов: возможно, что неприятности в цилиндрах еще не успели достичь катастрофического масштаба.