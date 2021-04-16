Российские автозаводы внезапно «ожили», но машины по-прежнему в дефиците

Если говорить конкретно, то по итогам марта было выпущено 146 000 машин — сразу на 32,3% больше, чем годом ранее. Итог первого квартала — 365 000 собранных отчественными заводами легковушек, что перекрывает прошлогодний результат на 13,2%.

Бодро работают и «грузовые» конвейеры. В январе-марте предприятия дали 38 500 единиц комтранса — на 41,9% больше показателя-2020. А за первый месяц весны из ворот автозаводов вышли 17 600 большегрузов разного формата, то есть плюс 34,3%.

Между тем, по-прежнему в дилерских центрах наблюдается острый дефицит новых автомобилей. Независимые эксперты прочат стабилизацию рынка во второй половине года. Посмотрим, случится ли?