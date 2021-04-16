Suzuki строит большие планы в России, интригуя новинками

В 2020 году дилеры Suzuki отгрузили клиентам 8 028 новых Suzuki, то есть продажи выросли на 7%. С чем связан такой успех? С грамотным планированием.
Зная, что российские власти повысят утилизационный сбор (а это весьма заметная сумма, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд»), представительство постаралось завезти максимальное количество машин до наступления нового 2020 года. И в итоге дилеры смогли очень долго продавать авто «по старым ценам».
Дальше, когда запасы иссякли, Suzuki предпочла не взвинчивать цены, а плавно их повышать. В итоге, когда летом и осенью возник ажиотажный спрос на новые легковушки, люди не обходили салоны этой марки стороной, а охотно покупали ее продукцию. Что покупалит? Главным образом кроссоверы Vitara — тираж модели составил 5 526 экземпляров. Suzuki SX4 выбрали 1 249 россиян, а свеженький JImni привлек 1 253 покупателя
В 2021 году амбициозный бренд нескромно запланировал увеличить продажи… на 25%! Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси рассказал порталу «АвтоВзгляд», что российская публика высоко ценит надежные и качественные японские автомобили. Кроме того, в компании постоянно работают над финансовой привлекательностью своей продукции, а точнее, готовят новые программы по кредиту, трейд-ин и тому подобное.
А вот строить завод на территории России Suzuki не планирует. Увы, но российские власти сейчас выставляют слишком высокие требования для сборочных площадок: чтобы получить льготы по утилизационному сбору, надо наладить выпуск моторов, электроники и т. п. Такие вложения окупятся, только если продавать модели десятками тысяч. И окупятся ли? Пример компании Ford, покинувшей российский рынок, показывает, что не всегда…
Любопытно, что господин Тахакаси не стал раскрывать секретов о будущих новинках, пообещав, что скоро все тайное станет явным. А потому остается лишь ждать хороших новостей. В том числе, и об удлиненном Jimny, о котором недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд». Ведь премьера внедорожника не за горами.