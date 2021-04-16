Suzuki строит большие планы в России, интригуя новинками

В 2020 году дилеры Suzuki отгрузили клиентам 8 028 новых Suzuki, то есть продажи выросли на 7%. С чем связан такой успех? С грамотным планированием.

Зная, что российские власти повысят утилизационный сбор (а это весьма заметная сумма, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд»), представительство постаралось завезти максимальное количество машин до наступления нового 2020 года. И в итоге дилеры смогли очень долго продавать авто «по старым ценам».