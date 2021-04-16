Зачем из кроссовера Hyundai Tucson сделали пикап Santa Cruz

В плане техники — тоже без сюрпризов. Базовым версиям полагается бензиновый атмосферник 2.5 GDI мощностью 193 л. с., к которому прилагается восьмиступенчатый «автомат». А любителям турбомоторов адресована связка из 280-сильного 2.5 T-GDI и восьмиступенчатого «робота».

Привод — только полный! Но нам от этого — никакой радости, ведь больше нигде, кроме Северной Америки Hyundai Santa Cruz продаваться не будет.

А вот модель Staria мы увидим. Если семейство Hyundai H-1 (Starex) на фоне соперников выглядело достаточно бледно, то новейший минивэн, наоборот, производит впечатление хипстера, который случайно оказался среди обитателей дома престарелых.