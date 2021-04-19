Японцы представили Nissan X-Trail нового поколения

Фото производителя
На Шанхайском автосалоне состоялась премьера нового, четвертого по счету поколения Nissan X-Trail. Кроссовер оказался не только солидным внешне и уютным внутри, но еще и сильно поумневшим. С нетерпением ждем популярную модель на российском рынке.

Новый Nissan X-Trail, построенный на «тележке» CMF-C, получил двухэтажную оптику и модную решетку радиатора в виде бумеранга. Расширенные колесные арки, диодная оптика, рубленные выштамповки — «Икстрейл» действительно возмужал. Причем японцы учли пожелания клиентов, столь рьяно скучавших по квадратному стилю кроссовера, присущему модели два поколения назад. Кузов вышел оквадраченным, но крайне современным.

Внутри пахнет роскошью и футуризмом. Полностью графическая «приборка», большой планшет мультимедиа, огромное количество умной электроники и высококачественные материалы отделки. Вот такой «Икстрейл» мы хотим. Главное, чтобы все это богатство не шибко сказалось на цене автомобиля.

Фото производителя

Что касается моторов, то на китайском рынке будет бензиновая 1,5-литровая «троечка» с наддувом и изменяемой степенью сжатия, агрегатированная с бесступенчатой трансмиссией. Причем мотор внутреннего сгорания призван лишь вырабатывать электроэнергию для батареи, колеса же крутить отведено электрическому движку. Система полного привода дополнена режимами «грязь», «гравий» и «снег».

Разумеется, для нашего брата двигатели переиначат. Вот только раньше второй половины следующего года новый X-Trail ждать не стоит. Когда он таки объявится в России, производством займется питерский завод Nissan. Пока же можем довольствоваться дореформенным авто, заполучившим очередную порцию доработок. В их числе — полуавтономная система управления ProPilot и сервисы Nissan Connect.

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19 апреля 2021
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