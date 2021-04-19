Японцы представили Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, построенный на «тележке» CMF-C, получил двухэтажную оптику и модную решетку радиатора в виде бумеранга. Расширенные колесные арки, диодная оптика, рубленные выштамповки — «Икстрейл» действительно возмужал. Причем японцы учли пожелания клиентов, столь рьяно скучавших по квадратному стилю кроссовера, присущему модели два поколения назад. Кузов вышел оквадраченным, но крайне современным.

Внутри пахнет роскошью и футуризмом. Полностью графическая «приборка», большой планшет мультимедиа, огромное количество умной электроники и высококачественные материалы отделки. Вот такой «Икстрейл» мы хотим. Главное, чтобы все это богатство не шибко сказалось на цене автомобиля.