Японцы представили Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, построенный на «тележке» CMF-C, получил двухэтажную оптику и модную решетку радиатора в виде бумеранга. Расширенные колесные арки, диодная оптика, рубленные выштамповки — «Икстрейл» действительно возмужал. Причем японцы учли пожелания клиентов, столь рьяно скучавших по квадратному стилю кроссовера, присущему модели два поколения назад. Кузов вышел оквадраченным, но крайне современным.
Внутри пахнет роскошью и футуризмом. Полностью графическая «приборка», большой планшет мультимедиа, огромное количество умной электроники и высококачественные материалы отделки. Вот такой «Икстрейл» мы хотим. Главное, чтобы все это богатство не шибко сказалось на цене автомобиля.
Что касается моторов, то на китайском рынке будет бензиновая 1,5-литровая «троечка» с наддувом и изменяемой степенью сжатия, агрегатированная с бесступенчатой трансмиссией. Причем мотор внутреннего сгорания призван лишь вырабатывать электроэнергию для батареи, колеса же крутить отведено электрическому движку. Система полного привода дополнена режимами «грязь», «гравий» и «снег».
Разумеется, для нашего брата двигатели переиначат. Вот только раньше второй половины следующего года новый X-Trail ждать не стоит. Когда он таки объявится в России, производством займется питерский завод Nissan. Пока же можем довольствоваться дореформенным авто, заполучившим очередную порцию доработок. В их числе — полуавтономная система управления ProPilot и сервисы Nissan Connect.