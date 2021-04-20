Богатым россиянам предложат «исключительно роскошный» Bentley Continental GT Mulliner

От своих «стандартных» собратьев Bentley Continental GT Mulliner отличается эксклюзивной отделкой кузова. В первую очередь, это уникальная решетка радиатора Double Diamond, которую дополняют вентиляционные решетки на крыльях.
Вдобавок купе оснащается новыми эксклюзивными 22-дюймовыми дисками Mulliner притом литера «В» на центральных вставках всегда стоит вертикально.
В оснащение Continental GT Mulliner входит набор опций Mulliner Driving Specification, который включает в себя прострочку «ромб в ромбе», украшающую сиденья, панели дверей и боковые панели задней части салона.
Сиденья украшены вышитыми эмблемами Mulliner. Напольные коврики — с узкой окантовкой, цвет которой соответствует цветовой схеме салона, дополнены хромированными креплениями. Крыша салона отделана фактурной или гладкой кожей, подобранной под спинки сидений.
Для отделки центральной консоли использовано новое покрытие с ромбовидным рифлением, а по бокам расположены декоративные вставки из шпона черного цвета. В центр консоли встроены часы Breitling, а панель со стороны пассажира украшена профилем автомобиля и надписью Mulliner.
При заказе Continental GT Mulliner клиенты могут выбрать легендарный 6,0-литровый двигатель Bentley W12, который развивает мощность 635 л. с., или более скромный V8 объемом 4,0 литра и мощностью 550 л. с. Но цены британцы готовы раскрыть лишь конкретному покупателю.
И еще. Сравнительно недавно марка Bentley презентовала быстрое купе Continental GT Speed, а сейчас пришло время появиться одноименному кабриолету.