Богатым россиянам предложат «исключительно роскошный» Bentley Continental GT Mulliner

Фото производителя.
«Непревзойденный уровень мастерства, исключительная роскошь, уникальные решения и безграничные возможности для персонализации от ателье Bentley Mulliner», — так представляют британцы самую роскошную версию Bentley Continental GT.

От своих «стандартных» собратьев Bentley Continental GT Mulliner отличается эксклюзивной отделкой кузова. В первую очередь, это уникальная решетка радиатора Double Diamond, которую дополняют вентиляционные решетки на крыльях.

Вдобавок купе оснащается новыми эксклюзивными 22-дюймовыми дисками Mulliner притом литера «В» на центральных вставках всегда стоит вертикально.

В оснащение Continental GT Mulliner входит набор опций Mulliner Driving Specification, который включает в себя прострочку «ромб в ромбе», украшающую сиденья, панели дверей и боковые панели задней части салона.

Фото производителя.

Сиденья украшены вышитыми эмблемами Mulliner. Напольные коврики — с узкой окантовкой, цвет которой соответствует цветовой схеме салона, дополнены хромированными креплениями. Крыша салона отделана фактурной или гладкой кожей, подобранной под спинки сидений.

Для отделки центральной консоли использовано новое покрытие с ромбовидным рифлением, а по бокам расположены декоративные вставки из шпона черного цвета. В центр консоли встроены часы Breitling, а панель со стороны пассажира украшена профилем автомобиля и надписью Mulliner.

При заказе Continental GT Mulliner клиенты могут выбрать легендарный 6,0-литровый двигатель Bentley W12, который развивает мощность 635 л. с., или более скромный V8 объемом 4,0 литра и мощностью 550 л. с. Но цены британцы готовы раскрыть лишь конкретному покупателю.

И еще. Сравнительно недавно марка Bentley презентовала быстрое купе Continental GT Speed, а сейчас пришло время появиться одноименному кабриолету.

новинки рынка, авторынок, производители, премиальный сегмент, премиум-сегмент
20 апреля 2021
115