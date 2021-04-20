Богатым россиянам предложат «исключительно роскошный» Bentley Continental GT Mulliner

Сиденья украшены вышитыми эмблемами Mulliner. Напольные коврики — с узкой окантовкой, цвет которой соответствует цветовой схеме салона, дополнены хромированными креплениями. Крыша салона отделана фактурной или гладкой кожей, подобранной под спинки сидений.

Для отделки центральной консоли использовано новое покрытие с ромбовидным рифлением, а по бокам расположены декоративные вставки из шпона черного цвета. В центр консоли встроены часы Breitling, а панель со стороны пассажира украшена профилем автомобиля и надписью Mulliner.

При заказе Continental GT Mulliner клиенты могут выбрать легендарный 6,0-литровый двигатель Bentley W12, который развивает мощность 635 л. с., или более скромный V8 объемом 4,0 литра и мощностью 550 л. с. Но цены британцы готовы раскрыть лишь конкретному покупателю.

И еще. Сравнительно недавно марка Bentley презентовала быстрое купе Continental GT Speed, а сейчас пришло время появиться одноименному кабриолету.