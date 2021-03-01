Принуждение к прогрессу, или Как относится к Hyundai Ioniq 5

Из чьих рук принять смерть? Не у стенки, когда за тебя решили, приговорили и привели в исполнение, как это принято в Дептрансе Москвы, а добровольно, выбирая лучшее. Какой электромобиль приемлем настолько, чтобы вместо безальтернативного насилия сыграть роль прогрессивного изделия, с которым можно согласиться?
Кого поощрить покупкой электромобиля? Тех, кто сдался или тех, кто изначально такой и за ним не тянется тягостный след предательства и мимикрии в попытке умереть с куском колбасы в зубах, а не на пустой желудок?
Jaguar вызывает сочувствие. На наших глазах фирма сделала один из лучших автомобилей человечества, полноприводный XF, а теперь уничтожает себя посредственным I-Pace. Купить его можно из жалости, уговаривая, что это жалось не к самому себе.
Porsche пока не декларировала самоуничтожения, но натужная радость из-за Taycan обманывает не всех. К счастью, перед гибелью, Porsche сильно разбавила клиентуру, подманив на логотип посторонних, бродивших по рынку в поисках кроссоверов и длинных седанов. Генная инженерия Porsche им не понадобилась, важны были размер, имя и высокая цена. Этим людям безразличны развесовка, задний привод и оппозитные моторы. И они не ощущают тихий диалог с истинным ценителем марки.
От всего итальянского автопрома осталась лишь Ferrari и странно будет видеть ее электромобиль. Любой. Как это уже было с гибридом, вызывавшем оторопь вместо вожделения.
Американцы привычно сделают вид, что отказ «Большой тройки» от автомобилей так же нормален, как BLM. Они сами приучили нас боевиками к финальной сцене гибели, когда в момент смерти полагается шептать «Все хорошо». И улыбаться.
Легче всего принять смерть из рук Tesla. Она специально для этого и создавалась. Электрический Lotus в ее истории не сохранился и никакой двуличности за ней нет.
Китайцы, как в случае с автомобилями и прочим ширпотребом, идут скопом. Они всегда враги. И когда творят автомобили, и когда вытворяют «электрички». Но принимать смерть добровольного отказа от ДВС из их рук позорно. Тут возникает ощущение полицая на оккупированной территории, расчетливо пришедшего на службу к оккупантам.
Корейцы стоят особняком. Они всегда за нас. Они всегда молодцы. Они всегда стараются. И за ними не тянется след долгой автомобилизации. Зато они в постоянном поиске прогресса, технологий и горизонтов. Электромобили в их исполнении выглядят лишь очередной ступенькой. И с ними никогда не возникает ощущения зазнайства, высокомерия или бестактного отношения. Вместо этого партнерский диалог с вопросом: вам понравилось? Как вам Hyundai Ioniq 5?
Но ответственность за сохранение здравого смысла на себя неожиданно взяли японцы. Они развивают водородные технологии. И кроме топливных элементов рассматривают двигатель внутреннего сгорания, у которого вместо бензина будет жидкий водород и нормальный четырехтактный цикл.