Принуждение к прогрессу, или Как относится к Hyundai Ioniq 5

Из чьих рук принять смерть? Не у стенки, когда за тебя решили, приговорили и привели в исполнение, как это принято в Дептрансе Москвы, а добровольно, выбирая лучшее. Какой электромобиль приемлем настолько, чтобы вместо безальтернативного насилия сыграть роль прогрессивного изделия, с которым можно согласиться?

Кого поощрить покупкой электромобиля? Тех, кто сдался или тех, кто изначально такой и за ним не тянется тягостный след предательства и мимикрии в попытке умереть с куском колбасы в зубах, а не на пустой желудок?

Jaguar вызывает сочувствие. На наших глазах фирма сделала один из лучших автомобилей человечества, полноприводный XF, а теперь уничтожает себя посредственным I-Pace. Купить его можно из жалости, уговаривая, что это жалось не к самому себе.

Porsche пока не декларировала самоуничтожения, но натужная радость из-за Taycan обманывает не всех. К счастью, перед гибелью, Porsche сильно разбавила клиентуру, подманив на логотип посторонних, бродивших по рынку в поисках кроссоверов и длинных седанов. Генная инженерия Porsche им не понадобилась, важны были размер, имя и высокая цена. Этим людям безразличны развесовка, задний привод и оппозитные моторы. И они не ощущают тихий диалог с истинным ценителем марки.

От всего итальянского автопрома осталась лишь Ferrari и странно будет видеть ее электромобиль. Любой. Как это уже было с гибридом, вызывавшем оторопь вместо вожделения.