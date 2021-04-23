Названы рублевые цены полноприводных BMW M3 и M4

«Заряженные» седан BMW M3 и купе BMW M4 недавно получили полный привод — фирменную M xDrive. Напомним, что ранее ею начали оснащать «горячий» седан BMW M5. «Фишка» M xDrive — в возможности отключать привод на переднюю ось. Благодаря этому машину можно искусственно превратить из полноприводной у заднеприводную, что ценят любители баварских моделей с присавкой «М».

Полный привод доступен для М-версий только в комплектации сompetition с 510-сильным 3-литровым 6-цилиндровым рядным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатым «автоматом». Полноприводные BMW M3 и BMW M4 также оснащаются механизмами блокировкой заднего дифференциала с электронным управлением. На российском рынке полноприводный седан BMW M3 стоит не менее 7,3 млн рублей. Прайс на купе BMW M4 с аналогичной трансмиссией стартует с 7,6 млн рублей. Клиенты увидят «живые» автомобили в салонах дилеров летом 2021 года.