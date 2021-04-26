Почему автопром опять переходит на стрелочные приборы вместо цифровых

В начале 2020-го года сложилась любопытная ситуация. Производители автомобилей начали сокращать закупки полупроводниковых микросхем, так как многие заводы оказались закрыты, а спрос на машины резко упал. Одновременно вверх рванул спрос на мобильную электронику — телефоны, ноутбуки и планшеты. В итоге производители гаджетов резко выбрали квоты «автомобильщиков».

В итоге, когда продажи трагспорта вновь начали расти, на рынке возник дефицит «чипов». Он сугубился двумя пожарами на японских фабриках, где печатают платы, а также сильнейшей засухой на Тайване (для промывки кристаллов кремния требуется большое количество воды).

Из-за нехватки микросхем почти всем автоконцернам пришлось замедлить свои конвейера. А концерну Stellantis пришлось заменить цифровую панель приборов на Peugeot 308 аналоговой — за это покупатель получить 400 евро скидки. Очевидно, что этому примеру вскоре последуют и другие марки, ведь «полупроводниковый кризис» только набирает обороты.

Учитывая это, Россия вполне могла бы открыть для себя «новую нефть» — то есть наладить производство электронных компонентов. И в этом нет ничего невозможного. Как пример — в нашей стране ндавно начали делать карбоновые детали для суперкаров Ferrari и Lamborghini.