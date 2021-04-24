Власти продолжат выживать машины из городов под предлогом борьбы за экологию

Пока регионы только обдумывают планы по озеленению и повышению экологичеких показателей, Москва первой отреагировала на призыв и обозначила главную причину негативной экологической обстановки в городе. По словам вице-мэра Максима Ликсутова, 90% загрязнения воздуха в столице составляют частицы PM2,5 и PM10, вызванные дорожной пылью и изношенными шинами.
– К сожалению, не все готовы осознать масштаб ущерба, который автомобили с ДВС наносят экологии их городов, — сообщил в своем интервью журналистам Ликсутов, подчеркнув, что в рамках проекта «Зеленая Москва» транспортным комплексом уже подготовлен план необходимых мер для реализации поставленной президентом задачи.
Это переоборудование автобусов для города с населением около 12 млн.человек, планы по расширению инфраструктуры велосипедных и пешеходных дорожек, меры по ограничению стимулов для частного владения автомобилями за счет ограничений и сборов за парковку, модернизация коммерческих грузовых парков для обеспечения их соответствия новым правилам, благоприятным для климата.
Напомним, что уже сегодня к грузовым авто в Москве есть определенные требования экологической безопасности: в пределах ТТК и по нему запрещено движенеие грузовиков с техническими характеристиками ниже экологического класса «Евро-3», в пределах от ТТК до МКАД и по МКАД — ниже «Евро-2».
– Очевидно, что следующими, кого «подвинут» с московских дорог по эко-классу, станут рядовые столичные автовладельцы, — считает координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Для того, чтобы снизить объем выхлопов на 20%, на столько же придется сократить пробег для каждого городского авто. Механизмов, как этого добиться существует достаточно много, но поскольку в Москве, как правило, используются наиболее жесткие сценарии, можно предположить, что нам стоит ожидать уже в самой краткосрочной перспективе не только очередного увеличения стоимости парковок, но и возможно платного въезда в город и, одновременно, ограничения на въезд по эко-классу.
Но насколько готов столичный автопарк к переходу на новые экостандарты? По запросу портала «АвтоВзгляд» пресс-служба аналитического агентства «Автостат» сообщила, что если брать в расчет суммарную статистику, то на 1 января 2021 года в Москве и Подмосковье насчитывалось 1,9 млн. легковых автомобилей класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и «Евро-3». Это составляет 30% от общего парка. Во всех остальных регионах РФ (без учета столичного региона) на долю таких машин приходится 52,5% автопарка.
Исходя из этих данных очевидно, что богатая Москва, с учетом перехода на отсекающую планку «Евро-4», имеет даже небольшой запас прочности, который позволит «не вылететь» с дорог почти 70% автовладельцев. Но что делать регионам, где доходы ниже и люди вряд ли смогут быстро сменить автомобиль на модель более нового поколения, с соответствующим экоклассом?
Да и так ли уж безболезненно в изнуренной транспортной социальной напряженностью столице, может пройти переход на новые стандарты? Есть ли еще варианты, как повлиять на сокращения выбросов, не ущемляя интересы десятков тысяч автомобилистов столицы и миллионов других автовладельцев страны?
– Колоссальный ресурс снижения выбросов — это энергоэффективность зданий, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор Информационно-аналитического центра «Новая энергетика» Владимир Сидорович. — Если стандарты строительства будут пересмотрены, это позволит снизить потребление энергии и, соответственно, выбросы. PM10 и PM2,5 могут образовываться из разных источников, а также иметь разный химический состав. Выбросы от сжигания бензина, дизельного топлива или древесины дают большую часть загрязнения PM2,5, но также значительную долю PM10. Источниками PM10 являются также пыль со строительных площадок, свалок и сельского хозяйства, лесные пожары и сжигание мусора, промышленные источники и т. д. То есть шины — явно не основной источник загрязнения воздуха. Но если говорить о Москве, то выбросы здесь можно снизить, в том числе, за счет увеличения доли электрического транспорта…
Однако ни москвичи, ни автомобилисты страны в целом, пока очевидно не готовы пересесть на электрокары. На 1 января 2021 года, по данным агенства «Автостат», в России зарегистрировано всего 10 836 электромобилей. И несмотря на то, что российский парк таких авто вырос на 71% за год, понятно, что массовым этот тип транспорта станет очень не скоро.
Да и столичную «стройку века» вряд ли станут тормозить, ведь впереди новый виток реновации. Значит остаются только возможные ограничения на эко-класс. И как следствие, необходимость смены авто на более соответствующее трендовым «зеленым» стандартам. Вы вообще давно заглядывали в свое СТС, какого экологического класса ваш автомобиль?