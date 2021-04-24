Власти продолжат выживать машины из городов под предлогом борьбы за экологию

Пока регионы только обдумывают планы по озеленению и повышению экологичеких показателей, Москва первой отреагировала на призыв и обозначила главную причину негативной экологической обстановки в городе. По словам вице-мэра Максима Ликсутова, 90% загрязнения воздуха в столице составляют частицы PM2,5 и PM10, вызванные дорожной пылью и изношенными шинами.

– К сожалению, не все готовы осознать масштаб ущерба, который автомобили с ДВС наносят экологии их городов, — сообщил в своем интервью журналистам Ликсутов, подчеркнув, что в рамках проекта «Зеленая Москва» транспортным комплексом уже подготовлен план необходимых мер для реализации поставленной президентом задачи.

Это переоборудование автобусов для города с населением около 12 млн.человек, планы по расширению инфраструктуры велосипедных и пешеходных дорожек, меры по ограничению стимулов для частного владения автомобилями за счет ограничений и сборов за парковку, модернизация коммерческих грузовых парков для обеспечения их соответствия новым правилам, благоприятным для климата.