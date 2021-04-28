УАЗ хочет стать народной маркой в Эфиопии

На данный момент известно, что крупноузловым методом в городе Комболча штата Амхара будут главным образом выпускаться внедорожники «Патриот» и «Пикап», а также грузовичок «Профи». Кроме того, гамму моделей дополнят «Хантер» и классические «буханки». А в перспективе УАЗ даже обещает освоить уникальные модификации, разработанные в соответствии со спецификой рынка Эфиопии.

Желание найти новые рынки сбыта вполне объяснимо: по итогам первого квартала УАЗ продал в России только 5615 машин, то есть падение продаж составило аж 23%! Тогда как Эфиопия, по прикидкам маркетологов, готова ежегодно потреблять примерно 3000 «уазиков». Таким темпами наши «Хантеры» и «Патриоты» станут национальным транспортом этой африканской страны.

Между тем, Ульяновский автозавод только что провел серьезную работу над ошибками в отношении своего УАЗ «Профи», ликвидировав наиболее «сырые» места в конструкции грузовичка. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с характером «Профи» после пройденных им «курсов повышения квалификации».