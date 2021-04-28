УАЗ хочет стать народной маркой в Эфиопии

Фото: ulpressa.ru.
Компании УАЗ и Bazra Motors подписали соглашение об организации сборочного производства ульяновских моделей в… Эфиопии. Поставка первой партии из 64 машинокомплектов намечена на август. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, так ли перспективен рынок африканской страны, чтобы налаживать там производство российских машин.

На данный момент известно, что крупноузловым методом в городе Комболча штата Амхара будут главным образом выпускаться внедорожники «Патриот» и «Пикап», а также грузовичок «Профи». Кроме того, гамму моделей дополнят «Хантер» и классические «буханки». А в перспективе УАЗ даже обещает освоить уникальные модификации, разработанные в соответствии со спецификой рынка Эфиопии.

Желание найти новые рынки сбыта вполне объяснимо: по итогам первого квартала УАЗ продал в России только 5615 машин, то есть падение продаж составило аж 23%! Тогда как Эфиопия, по прикидкам маркетологов, готова ежегодно потреблять примерно 3000 «уазиков». Таким темпами наши «Хантеры» и «Патриоты» станут национальным транспортом этой африканской страны.

Между тем, Ульяновский автозавод только что провел серьезную работу над ошибками в отношении своего УАЗ «Профи», ликвидировав наиболее «сырые» места в конструкции грузовичка. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых познакомился с характером «Профи» после пройденных им «курсов повышения квалификации».

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28 апреля 2021
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