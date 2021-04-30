Внедорожник LADA Niva Travel будут делать довольные рабочие

Любопытно, что больше всего этому должны быть рады сборщики, занятые на сборке «Трэввела». В результате переноса производства, сотрудники «LADA Запад Тольятти» станут работниками АВТОВАЗа, благодаря чему получат доступ к расширенным социальным льготам и гарантиям, что предусмотрены коллективным договором АО «АВТОВАЗ».

Кроме того, новая нитка, куда переезжает Niva Travel, создавалась под выпуск LADA Vesta, а потому отвечает всем современным требованиям альянса Renault-Nissan. Как показала практика, классическая «Нива» стала заметно качественнее после переезда на этот конвейер. А значит и «Трэвэл» тоже станет лучше, так как сборщики застрахованы от ошибок.

Напомним, что LADA Niva Travel недавно пережила рестйалинг, от которого, признаться, ждали большего количества изменений, ведь еще до официальной презентации про машину ходило множество слухов. Говорили и про новый мотор, и про параметры геометрической проходимости, которые… стали хуже. Почему, читайте здесь.