Stellantis стал лидером европейских продаж среди всех мировых автопроизводителей

По итогам первых трех месяцев 2021 года Stellantis завоевал лидерство по продажам в сегменте легковых автомобилей, а также легкого коммерческого транспорта на европейском рынке. Доля концерна составила 23,6 %.

В числе самых востребованных моделей оказались Peugeot 208, Citroen C3 и Peugeot 2008, а также новый Fiat 500, на который пришлись свыше 38 % продаж. Кроме того, Peugeot 208 и Fiat 500 вошли в тройку лучших машин с электроприводом.

Стоит добавить, что концерн продемонстрировал положительную динамику едва ли не во всех европейских странах. Stellantis стал абсолютным лидером во Франции, Бельгии, Греции, Италии, Испании и даже Литве. А вот в России дела у автостроителя идут, мягко говоря, не очень. Если в Европе продажи брендов из портфеля Stellantis составили без малого 900 000 автомобилей, то на нашем рынке по итогам первого квартала объем реализации не достиг и 3 500 единиц.