Группа ГАЗ начала производство новейшего кроссовера Volkswagen Taos

Помимо установки нового оборудования, которое позволяет проводить онлайн-мониторинг качества наиболее важных соединений автомобиля, в Нижнем Новгороде также появилась автоматизированная технологическая линия в цехе сварки для производства капотов, багажников и крыльев, чтобы обеспечить высокое качество сварки деталей кузова.

- Volkswagen Taos построен на модульной платформе MQB концерна Volkswagen, которая позволяет нам развернуть производство абсолютно нового автомобиля с уникальными техническими характеристиками в сжатые сроки. Это дает нам конкурентные преимущества, поскольку мы можем быстро реагировать на существующий спрос и отвечать всем запросам и потребностям современного клиента, — прокомментировал событие порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Volkswagen Group Rus Штефан Меха.