Группа ГАЗ начала производство новейшего кроссовера Volkswagen Taos

Помимо установки нового оборудования, которое позволяет проводить онлайн-мониторинг качества наиболее важных соединений автомобиля, в Нижнем Новгороде также появилась автоматизированная технологическая линия в цехе сварки для производства капотов, багажников и крыльев, чтобы обеспечить высокое качество сварки деталей кузова.
- Volkswagen Taos построен на модульной платформе MQB концерна Volkswagen, которая позволяет нам развернуть производство абсолютно нового автомобиля с уникальными техническими характеристиками в сжатые сроки. Это дает нам конкурентные преимущества, поскольку мы можем быстро реагировать на существующий спрос и отвечать всем запросам и потребностям современного клиента, — прокомментировал событие порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Volkswagen Group Rus Штефан Меха.
В российской линейке моделей Volkswagen появится модель Taos, которая встанет на ступеньку ниже «Тигуана». Притом автомобиль вышел достаточно крупным: длина — 4 417 мм, ширина — 1 841 мм, высота — 1 602 мм, то есть по габаритам новичок повторяет Tiguan первого поколения.
В плане техники известно следующее. Базовым будет атмосферный двигатель объемом 1,6 дитра и мощностью 110 л. с. С ним могут сочетаться передний привод и два типа коробок передач — 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат».
На вершине расположится турбированный 150-сильный мотор 1.4 TSI. Доступные варианты трансмиссий — «8-диапазонный „автомат“ плюс передний привод» или «7-сутпенчатый „преселектив“ плюс полный привод».
Для российского рынка модель будет предлагаться в трех вариантах: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, поначалу для заказа будет доступна ограниченная серия JOY! — специальное исполнение, созданное на базе «Статуса».