Вместо электрического седана Geely выкатила хетчбэк Geometry C

У седана и хетчбэка одинаковая колесная база (2 700 мм), но по длине пятидверка немного компактнее (4 432 мм). При этом модели С полагается гораздо более мощный электромотор — 204 л. с. против 163! На выбор предложены две версии аккумуляторов, рассчитанные на 400 и 550 километров пробега.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», белорусские дилеры только что начали принимать предзаказы на Geometry C. Однако желающие оставить заявку немало рискуют, ведь прайс-листы пока не опубликованы.