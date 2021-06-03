Вместо электрического седана Geely выкатила хетчбэк Geometry C

У седана и хетчбэка одинаковая колесная база (2 700 мм), но по длине пятидверка немного компактнее (4 432 мм). При этом модели С полагается гораздо более мощный электромотор — 204 л. с. против 163! На выбор предложены две версии аккумуляторов, рассчитанные на 400 и 550 километров пробега.
Как сообщает портал «Китайские автомобили», белорусские дилеры только что начали принимать предзаказы на Geometry C. Однако желающие оставить заявку немало рискуют, ведь прайс-листы пока не опубликованы.
Впрочем, ориентир все же известен: предполагается, что новинка будет стоить около 30 000 долларов, то есть примерно 2 200 000 российских рублей. В нашей стране маленький и маломощный JAC iEV7 стоит дороже — от 2 499 000 ₽, а значит, «Геометрия» может оказаться очень интересным предложением не только для белорусов, но и для россиян.
Кстати, по многим элементам, включая подвеску и салон, хетчбек унифицирован с седаном Geometry A. С последним мы знакомы очень хорошо, ведь портал «АвтоВзгляд» был первым в России, кому довелось протестировать электрический седан китайского происхождения.