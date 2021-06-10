50 миллионов проданных авто: новый Kia Sportage призван разорвать рынок

Стоит отметить, что первые десять миллионов машин корейцы распродали в 2003 году, а спустя семь лет смогли увеличить объем продаж вдвое. В 2014 году Kia перешагнула планку в 30 000 000 авто, а тремя годами позже — 40 000 000.

Да, корейцы довольно быстро завоевали планету, увеличив долю экспорта до 70%. Локомотивом продаж, как уже было сказано, стал популярный кроссовер Kia Sportage, разошедшийся тиражом немногим меньше 6,2 млн экземпляров. Вторую строчку застолбил за собой бюджетный Kia Rio, а замыкает тройку лидеров среднеразмерный кроссовер Sorento.

Производитель намерен и дальше покорять мировой рынок, а новое поколения Kia Sportage определенно в этом поможет. Автомобиль с крайне неоднозначным, но притягательным дизайном, выверенной компоновкой салона и премиальным функционалом эксперты называют одной из самых ожидаемых новинок. По слухам, богатое оснащение и технологии превратят недорогой кроссовер в модель более высокого уровня, что сделает его непобедимым в своем сегменте.

Что ж, с нетерпением ждем. Главное, чтобы поверившие в себя корейцы не изменили ценовое позиционирование.