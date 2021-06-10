Какие сюрпризы подкидывает владельцам дизельный Renault Duster нового поколения

Первые дни после покупки нового автомобиля это всегда эйфория: ты привыкаешь к машине, изучаешь ее, открываешь какие-то интересные фишки. Однако вместе с этим постепенно начинаешь обнаруживать и недостатки, которые не были очевидны сразу. Вот, допустим, еще совсем свеженький Renault Duster, который недавно появился в продаже.
Перед нами — дизельная модификация. И хоть вылазки на бездорожье я особо не практикую, полный привод точно не будет лишним зимой. К тому же, версия Edition One мне приглянулась своей практичностью: 16-дюймовые колеса обещают приличную плавность хода, а пластиковые накладки на дверях и колесных арках защитят кузов на парковке близ супермаркета.
Правда, «реношники» не смогли подружить старый дизель, соответствующий экологическим нормам Евро-5, с круиз-контролем и ограничителем скорости. А еще, представьте себе, дизельный Duster не комплектуется обогревом лобового стекла и системой дистанционного запуска двигателя. Вот досада! Зимой и то, и другое окажется крайне полезным.
За первый месяц эксплуатации у меня накопился небольшой список раздражителей. Вот, скажем, это наружные ручки дверей. Они жутко неудобны — даже не столько формой, сколько кинематикой. При оттягивании ручка поднимается на большой угол, достаточный для того, чтобы пальцы с нее соскользнули. У меня такое происходит регулярно. И если, скажем, я довольно быстро надрессировался выходить из машины так, чтобы не обтирать джинсами порог, то прописать на уровне подсознание взаимодействие с ручкой так и не смог.
Кстати, говоря, подобная проблема вряд ли свойственно одному лишь «Дастеру»: точно такие же ручки можно встретить и на других моделях Renault — в частности, у семейства Logan/Sandero, передние двери которых унифицированы с оными у кроссовера.
Другой источник раздражения не столь активен и, скорее всего, искореним в перспективе. Дело в том, что всякий раз при выключении зажигания экран бортового компьютера возвращается к окну одометра, хотя я бы предпочел всегда видеть цифровые показания скорости. Помнится, на «Аркане» такого нет: один раз долистал в меню до спидометра — и далее звездой экрана будет именно он, пока не захочется сменить картинку. Удобно!
Буквально пару слов о порогах. Да, владельца «Дастера» действительно легко узнать по характерно заляпанным штанам. Однако вот вам и положительный момент: благодаря высоко расположенным нижним кромкам дверей их можно спокойно распахивать даже припарковавшись к очень высокому бордюру. Скажем, у меня во дворе тротуар отделен от проезжей части полусферами, чтобы машины на нем не парковались. И если на других автомобилях я вынужден тщательно прицеливаться, швартуясь к тротуару, то на «Дастере» всегда безбоязненно распахиваю дверь там, где остановился: зацепить полусферу не получится ни при каком раскладе.
Первая передача в городе дизельному «Дастеру» действительно не нужна: она чересчур короткая. Сделано это специально как бы в качестве компенсации отсутствующей «понижайки», чтобы можно было реализовать максимум тяги на бездорожье. Возможно, когда я установлю на машину фаркоп и начну таскать прицеп, она будет мне полезна. А пока же я приучил себя стартовать со второй.
Если верить бортовому компьютеру, расход в городе составляет 8,2 литра солярки на сотню километров пробега. Возможно, есть и более экономичные дизельные машины, но меня такой результат вполне устраивает. Насколько компьютерный расход соответствует реальному, надо будет проверить по чекам, посчитав убытки между заправками под завязку с поправкой на километраж.
Если в городе дизельный кроссовер, как рыба в воде, то на трассе, особенно в высоком диапазоне скоростей тяги движка все-таки не хватает. Агрессивные обгоны приходится планировать много заранее. А вот на бездорожье, как я уже говорил, тяжелотопливный напор — самое то. Низы свое дело знают. Главное, что его знал и водитель. Ведь, как известно, с дуру можно и ухо сломать…
Понятно, что идеальных автомобилей не бывает — особенно если речь идет о недорогих машинах, создатели которых так или иначе вынуждены мыслить компромиссами. Однако очевидные достоинства «Дастера» полностью перевешивают его же недостатки — просто всегда надо держать в голове его цену: купить дизельный кроссовер с полным приводом за эти деньги можно только на вторичке. Здесь же — новый автомобиль с трехлетней гарантией.
Если же сравнивать новый Renault Duster с предшественником, то нельзя не отметить прогресс, который настиг модель при смене поколений. И хотя силовая установка осталась без изменений, возможностей полуторалитрового турбодизеля К9К мощностью 109 сил по-прежнему вполне хватает для кроссовера. Да, новый бензиновый турбомотор 1.3 (150 л. с.) хорош характеристиками, но я по-прежнему уверен, что только с дизелем и «механикой» Duster полностью раскрывает свой потенциал: он экономичен в городе и на трассе — и в то же время позволяет на бездорожье чудеса, совершенно невозможные для большинства других кроссоверов.