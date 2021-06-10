Какие сюрпризы подкидывает владельцам дизельный Renault Duster нового поколения

Первые дни после покупки нового автомобиля это всегда эйфория: ты привыкаешь к машине, изучаешь ее, открываешь какие-то интересные фишки. Однако вместе с этим постепенно начинаешь обнаруживать и недостатки, которые не были очевидны сразу. Вот, допустим, еще совсем свеженький Renault Duster, который недавно появился в продаже.

Перед нами — дизельная модификация. И хоть вылазки на бездорожье я особо не практикую, полный привод точно не будет лишним зимой. К тому же, версия Edition One мне приглянулась своей практичностью: 16-дюймовые колеса обещают приличную плавность хода, а пластиковые накладки на дверях и колесных арках защитят кузов на парковке близ супермаркета.

Правда, «реношники» не смогли подружить старый дизель, соответствующий экологическим нормам Евро-5, с круиз-контролем и ограничителем скорости. А еще, представьте себе, дизельный Duster не комплектуется обогревом лобового стекла и системой дистанционного запуска двигателя. Вот досада! Зимой и то, и другое окажется крайне полезным.