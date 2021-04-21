Премиум в тени: сравнительный тест Jeep Grand Cherokee, Volvo XC90 и Infiniti QX60

Какие бы красивые сказки и сладкие легенды нам не рассказывали хитроумные маркетологи, а против честно заслуженной репутации не попрешь. Не так ли?
Встречаем по одежке
Брутальный экстерьер Jeep Grand Cherokee пусть и не блещет футуризмом на фоне того же Volvo XC90, однако явное преимущество в этом увидят не только традиционные поклонники марки, но и все, кто понимает, что такое Jeep.
Кстати, Grand Cherokee нового поколения, премьера которого ожидается в этом году, также верен традиционной стилистике и сохраняет в своем облике узнаваемые классические черты.
Скроенный по классическим лекалам «американец», как представитель клуба с богатейшей родословной, выглядит под стать своим легендарным предкам — честно и убедительно. Этого вполне достаточно, чтобы не заморачиваться очередным поветрием моды и не заискивать по этой части с общественностью. Jeep со своей репутацией может себе это позволить.
В свою очередь, эффектный и дорогой костюмчик Volvo XC90 подобран с традиционной целью соответствовать образу современного респектабельного метросексуала, помешанного на личной безопасности. Не то, что «швед» пускает пыль в глаза, но в любом случае модный эгоист должен быть уверенным в том, что инновационные технологии максимально застрахуют его от всевозможных рисков. Но ведь стандартный набор современных систем активной безопасности сейчас вовсе не привилегия одного только Volvo. Все это уже доступно даже у ряда представителей в масс-маркете. А во-вторых, как показывает практика, чем новее и сложнее технология, тем больше риска, что она даст сбой.
Если ХС90 нынешнего поколения будет таким же долгожителем, как и его предшественник, который держался на рынке 12 лет, то удастся ли ему сохранить актуальность в настоящем облике, и поможет ли ему в этом череда будущих рестайлингов? Впрочем, насколько будет капризна непредсказуемая мода, время покажет.
Вот и Infiniti QX60 бороздит просторы мирового рынка с далекого 2012 года, и не секрет, что на фоне конкурентов он выглядит скромнее и архаичнее. Но, как и в случае с «американцем», у японцев на подходе модель нового поколения, которая унаследует черты прототипа QX60 Monograph. Оценка провокационных дизайнерских экспериментов от Infiniti обычно сводится к двум мнениям — для кого-то это дерзкий взгляд в будущее, для кого-то — банальная «азиатчина». Нынешний QX60 тоже в свое время вызывал подобные ассоциации, но сейчас с такой внешностью ему уже пора на покой.
Внутри хаты
Если шведские апартаменты уносят нас в бездушное цифровое будущее, то японская территория возвращает в теплое ламповое прошлое, хоть и не самое топорное и примитивное. На их фоне американские пенаты выглядят золотой серединой — совсем не архаично, но и без вычурного хайтека. Главное, что все на своих местах. Для тех, кто еще не готов воспринимать автомобиль, как большой и модный смартфон, россыпь привычных аналоговых кнопок на центральной консоли выглядит праздником.
В любом случае, дизайнерам всех трех представленных брендов чувство меры в оформлении салона не изменило. Каждый из интерьеров выглядит на твердый премиум, но на помпезную роскошь нет намека ни у «американца», ни у «шведа», ни у «японца».
Самым большим монитором похвалится Volvo XC90 с диагональю 9,5 дюйма, в то время как в Jeep Grand Cherokee размер экрана составляет 8,4 дюйма, а у Infiniti QX60 — всего восемь. Это и понятно: объемный шведский планшет отвечает не только за коммуникацию с мультимедийной системой Sensus, но еще и сосредоточен на управлении россыпью функций автомобиля.
Например, чтобы отрегулировать климат-контроль, в Volvo необходимо дважды прицелиться в нужную мишень на экране. Во время управления машиной это делать крайне неудобно, так как требуется дополнительное внимание и некоторая сноровка. Можно, конечно, воспользоваться функцией голосового оператора, но даже если вы заранее поработайте над своей дикцией, полное взаимопонимание с первой попытки не гарантировано.
В Jeep Grand Cherokee и Infiniti QX60 регулировка микроклимата решена традиционным способом, как и другие привычные функции — обычными аналоговыми кнопками, что значительно упрощает задачу. Так что в плане функциональности и эргономики ближе к народу «американец» и «японец».
С недостатком свободного пространства в салоне проблем нет нигде — все же речь идет о полноразмерных кроссоверах. Volvo и Infiniti предлагаются на нашем рынке в семиместном варианте с условным третьим рядом, а «американец» рассчитан, увы, только на пятерых. В новом Grand Cherokee этот пробел устранят, и кроссовер наконец-то получит два дополнительных сиденья. Зато в «Джипе» самый вместительный багажник — 782 л, в то время как в XC90 — 692 л, в QX60 — 447 л. А этот параметр для семейного автомобиля, согласитесь, один из самых важных.
Поехали!
Бесспорно, топовые версии тестовых кроссоверов с мощными бензиновыми моторами способны провоцировать всплеск адреналина при разгоне, но только по прямой. При первом же повороте весь искрометный азарт в один миг рассеивается. Сидя внутри этих тяжеловесов с завышенным центром массы, главное помнить о законах физики, хотя в любом случае об этом напомнят характерные крены кузова при маневрах.
Но это не мешает «американцу» Jeep Grand Cherokee быть самым отвязанным и «безбашенным» в этой компании. Ведь он заряжен 5,7-литровой V-образной «восьмеркой» мощностью 347 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом», которые разгоняет эту тушу до 100 км в час за 7,3 секунды. У Volvo XC90 Т5, оснащенного 2-литровой турбочетверкой мощностью 249 л. с. и также с 8-диапазоным «автоматом» этот показатель составляет 7,9 секунд. Infiniti QX60 c 283-сильной «шестеркой» объемом 3,5 л и бесступенчатым вариатором ускоряется до сотни еще медленнее — за 8,2 секунды.
Напомним, что у японского кросса на нашем рынке этот двигатель единственный и безальтернативный, в то время как у Volvo и Jeep имеются и другие версии. Топовым вариантом XC90 остается Т8 с гибридной силовой системой суммарной мощностью 407 л. с. До сотни такой «швед» разбегается всего за 5,6 секунды. Но не будем забывать, что у американцев доступна еще более тяжелая артиллерия — Grand Cherokee Trackhawk с очумелым 6,2-литровым 710-сильным V8, который выстреливает до сотни за космические 3,7 секунды.
Впрочем, как уже было сказано, спортивные амбиции налицо и у тестового «американца». А вот внутри «шведа», напичканного электроникой, хоть и бьется пламенное 249-сильное сердце, но инженеры, заботясь о комфорте и безопасности, этот орган хорошенько остудили. В результате у ХС90 все движения, вне зависимости от регулировок Drive Mode, строго контролируемы и предельно предсказуемы.
Любая манипуляция педалью газа, любое движение рулем, резкий разгон и легкое притормаживание — все здесь в пределах строго заданных алгоритмов. От подобной уставщины творческое начало в управлении автомобилем сводится к нулю. Ни капли страсти, ни тени чувства… Если вы любитель слегка «похулиганить» на незатейливом бездорожье вдали от асфальта, то имейте в виду — в Volvo крайне непослушная ESP. Так что «шведу» ближе по духу пассивные водители, например, непритязательные пенсионеры и неискушенные домохозяйки.
Впрочем, вальяжный, самодостаточный и благородно-ленивый Infiniti QX60 ориентирован на похожую аудиторию. Правда, «юзеры», вероятно, быстрее подружатся с «японцем», поскольку его лампово-аналоговая начинка не потребует от них никакой особой адаптации. В сравнении с умным XC90, бесхитростный QX60 хоть и выглядит проще, но джентельменский набор систем активной безопасности у него имеется.
При этом, если Volvo всегда собран и сосредоточен, то у Infiniti душа нараспашку, он такой, какой есть и не стесняется своей натуральности. У него мягкая убаюкивающая подвеска, загуливающий руль и временами задумчивый вариатор. Потенциал 283-сильной «шестерки» налицо, но чтобы это продемонстрировать, бесступенчатую коробку все время приходится будить. Слегка запоздалый разгон на низах легко простить, если у вас в приоритете комфорт. Тем более, что в таких больших и добрых машинах совсем не хочется спешить.
Что касается «американца», то он больше всех похож на того, о ком говорят: «охотник-наездник-защитник-добытчик». Среди наших героев у Grand Cherokee самый живой и темпераментный характер. В нем больше всего тестостерона. При этом он не уступает своим конкурентам по части комфортабельности и оснащенности. Потенциал 347-сильного V8 во всей своей полноте раскрывается с помощью оперативной работы 8-ступенчатого «автомата» со спортивным режимом.
А благодаря мгновенному отклику чуткого акселератора и надежному запасу тяги под педалью, «америкос» демонстрирует завидные для сегмента прыть, резвость и смекалку. В сравнении с одноклассниками он более устойчив в поворотах и выдает вполне терпимые крены. После заботливого, но пресноватого Volvo и самодостаточного, но с ленцой Infiniti, Jeep бодрит, освежает и откровенно радует.
К тому же «американец» из всех остальных ближе к земле: на грунте он однозначно даст фору своим конкурентам. В тестовой тройке пневматической подвески удостоились Grand Cherokee и XC90. При этом у «шведа» диапазон клиренса составляет 227–267 мм, в то время как у «американца» дорожный просвет варьируется от 206 до 272 мм. В честном QX60 эта роскошь не предусмотрена, что не есть плохо. «Пневма» — штука затратная, если вдруг «полетит».
Впрочем, о врожденных внедорожных талантах «Джипа» свидетельствует не только преимущества пневомподвески и внушительный клиренс, но еще и система постоянного полного привода Quadra-Drive II с электронной блокировкой заднего дифференциала, а также функция выбора режимов движения по бездорожью Selec-Terrain. Подобной привилегии у конкурентов нет.
Система полного привода в XC90 реализована многодисковой муфтой Haldex, и по умолчанию распределение крутящего момента по осям идет в соотношении 95% к 5%. Функция Drive Mode в XC90, изменяющая работу шасси, электроусилителя руля, мотора и пневмоподвески, включает преимущественно «городские» режимы движения.
Похожая картина и у QX60, оснащенного системой полного привода All-Mode 4x4 с электронной муфтой GKN, подключающей при необходимости задние колеса. А функция Infiniti Drive Mode Selector, хоть и предусматривает выбор из нескольких режимов движения, но клиренс на подвиги не рассчитан. Он у «японца» самый скромный — 187 мм. При этом надо отдать должное энергоемкой и непробиваемой подвеске QX60 — на умеренном бездорожье кроссовер не теряется и на совесть отрабатывает кочки.
Тем не менее, и «японец», и «швед», в отличие от Grand Cherokee — типичные городские паркетники-белоручки. В то время, как «американец» съезжает на грунт с уверенным азартом, будто в свою родную стихию. Что ж, гены предков дают о себе знать.
Что касается расхода горючего, то если верить паспортным данным, Grand Cherokee поедает 13 л на сотню, QX60 расходует 10 с половиной, а XC90 – 7,9 л. Да, скандинавы — люди прижимистые.
Что в итоге?
Самый дорогой из наших героев — Volvo XC90 T5 в версии R-Design стоимостью от 5 596 000 рублей. Jeep Grand Cherokee в комплектации S Limited оценен от 5 305 000 «деревянных», а Infiniti QX60 в исполнении Hi Tech обойдется минимум в 4 225 000.
При том, что список оснащения в указанных версиях в общих чертах одинаковый, цены на автомобили существенно разнятся, как радикально разнятся и их характеры. Стоит ли переплачивать за респектабельный имидж Volvo XC90, решает каждый для себя сам, так же, как имеет ли смысл экономить на добряцком Infiniti QX60.
Да, «золотой серединой» тут можно считать Jeep Grand Cherokee. И не только потому, что у него средняя цена в тройке. Главные его преимущества — живой темперамент, бодрые повадки на асфальте и широкие возможности на бездорожье. Американский кроссовер отлично подойдет всем, кто ведет активный образ жизни, получая удовольствие от движения.