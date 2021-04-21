Премиум в тени: сравнительный тест Jeep Grand Cherokee, Volvo XC90 и Infiniti QX60

Какие бы красивые сказки и сладкие легенды нам не рассказывали хитроумные маркетологи, а против честно заслуженной репутации не попрешь. Не так ли?

Встречаем по одежке

Брутальный экстерьер Jeep Grand Cherokee пусть и не блещет футуризмом на фоне того же Volvo XC90, однако явное преимущество в этом увидят не только традиционные поклонники марки, но и все, кто понимает, что такое Jeep.

Кстати, Grand Cherokee нового поколения, премьера которого ожидается в этом году, также верен традиционной стилистике и сохраняет в своем облике узнаваемые классические черты.

Скроенный по классическим лекалам «американец», как представитель клуба с богатейшей родословной, выглядит под стать своим легендарным предкам — честно и убедительно. Этого вполне достаточно, чтобы не заморачиваться очередным поветрием моды и не заискивать по этой части с общественностью. Jeep со своей репутацией может себе это позволить.